14 واحد درماني براي يك ميليون و 600 هزار بيمه شده تامين اجتماعي در كرج

مديريت درمان منطقه كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: منطقه كرج با شهرستان كرج، شهريار، شهر قدس، رباط كريم، هشتگرد و نظرآباد جمعيتي بالغ بر سه ميليون و 500 هزار نفر را در خود جاي داده كه 14واحد درماني تابعه شامل چهار بيمارستان، يك دي كلينيك، سه پلي كلينيك، چهار درمانگاه، يك مركز مستقل طب كار و يك مركز دندانپزشكي به يك ميليون و ششصد هزار نفر بيمه شده خدمات درماني مطلوبي ارائه نموده است.

دكتر احمد تاجمير با اشاره به كسب عنوان درجه يك براي بيمارستان تخصصي البرز ادامه داد: همچنين درمانگاه رضوان نظرآباد را به دليل برآوردن نيازهاي مردم منطقه در دست اجرا داريم.

وي تصريح كرد: سيستم مديريت كيفيت در دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي در سال 82 فعاليت خود را آغاز كرده و با توجه به سطح فعاليت و خدمات خود به درجه تشكيلاتي درجه يك ارتقاء پيدا كرد.