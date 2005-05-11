شعر ، بر دوراهي كتاب و كاست / هيوا مسيح : اگر " شاملو " هم كاست نمي داد ، مخاطب عام شعرش مشكل داشت

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، زير چتر ، اشعار هيوا مسيح با صداي احمد رضا احمدي در كاستي 46 دقيقه اي و با موسيقي آلبرت آراكيان ، در شمارگان 2000 نسخه به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .

هيوا مسيح ، شاعر درباره انتشار اولين كاست اشعار خود به خبرنگار كتاب مهر ، گفت : اساسا درصد بالايي از مردم ايران به سنت قصه گويي علاقه دارند واين مساله ريشه در فرهنگ خانواده هاي ما دارد وسنت قصه گويي مادر بزرگ ها كه شايد يكي از وظايف آنها در خانواده ها - از قديم - همين قصه گويي ها بوده است . بنا به همين سنت است كه مردم ما در بزرگ سالي خيلي بيش از اينكه علاقه به خواندن داشته باشند علاقه به شنيدن دارند .

وي درباره ضرورت انتشار مجموعه شعر خواني هاي اين چنيني گفت : بارواج سبك هاي مختلف در شعر نو و افزايش كلماسيون هاي جديد در شعر كه به زبان گفتار ما نزديك است ، خوانش برخي از اين اشعار را براي مخاطب عادي دشوار كرده است . كاست هاي شعر خواني كمك مي كند كه خواننده با شعر نو ارتباط بهتري برقرار كند .

مسيح در ادامه افزود : امروزه هرشاعري لحن خاص خود را داردو اساسا شعر نو بدليل استفاده از نحو جديد واستفاده از موسيقي كلمات به جاي وزن ، ارتباط متفاوت تري - از شعر كلاسيك - با مخاطب برقرار مي كند . مثلا در غزل وزن به خواننده اين اجازه را مي دهد كه خواندن بقيه شعر با همان لحن راادامه دهد اما در شعرنو ، هرشاعري لحن خاص خود را دارد و نوع بازي هاي زباني شاعران هم متفات است ، به اين ترتيب شيوه هاي بياني هم فرق خواهد كرد . كاست شعر خواني اين كمك را به مخاطب مي كند كه بازير وبم هاي خوانش شعروهمچنين بالحن شاعر در هنگام خواندن شعر خود نيز آشنا شود به اين ترتيب پس از آموختن شيوه خوانش ، ارتباط برقرار كردن مخاطب باديگر آثار شاعر راحتر خواهد بود .

گفتني است اين كاست شامل 16 قطعه از اشار هيوا مسيح از دفتر من پسر همه مادران زمين هستم و از مجموعه همچنان تانمي دانم چرا را شامل مي شود موسيقي اين كاست شعر هم به طور اختصاصي توسط آلبرت آراكيان براي اين مجموعه ساخته شده واين نخستين بار است كه براي يك كاست شعر خواني ، موسيقي هم ساخته شده است .