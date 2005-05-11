سازمان آب مي خواهد ساكنان روستاي واريان كرج را از خانه هايشان بيرون كند

بخشدار آسارا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در كرج گفت: در سال 32 كه سد كرج ساخته شد، سازمان آب و فاضلاب به عنوان متصدي طرح موظف گرديد اقدامات لازم را در خصوص جابجايي اهالي روستاي واريان به شهر كرج انجام دهد.

هزار خاني اضافه كرد: اوايل انقلاب 120هكتار زمين پايين تر از ميدان استاندارد كرج به اداره آب و فاضلاب داده شد تا اين زمينها را به مردم روستاي واريان تحويل دهند و آنها ملك خود را در روستاي واريان به دولت واگذار كنند.

وي افزود: متاسفانه اداره آب و فاضلاب 69هكتار از اين زمينها را كه به بهانه جابجايي ساكنان واريان از دولت گرفته بودند بين كارمندان خود تقسيم كردند.

بخشدار آسارا تصريح كرد: مردم روستاي واريان خواهان حق و حقوق خود هستند و ما نمي توانيم بدون پرداخت اين حق و حقوق آنها را بيرون كنيم.

وي خاطرنشان كرد: نمي توان با شعار دادن اهالي روستاي واريان را بدون شغل و خانه و پول رها كرد و انتظار داشت آنها زمين هاي كشاورزي خود را به دولت واگذار كنند.