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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۳۰

بخشدار آسارا در گفتگو با "مهر":

سازمان آب مي خواهد ساكنان روستاي واريان كرج را از خانه هايشان بيرون كند

سازمان آب و فاضلاب ساكنان روستاي واريان را بدون پرداخت حق و حقوقشان نمي توان با زور از محل زندگيشان بيرون كرد.

بخشدار آسارا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در كرج گفت: در سال 32 كه سد كرج ساخته شد، سازمان آب و فاضلاب به عنوان متصدي طرح موظف گرديد اقدامات لازم را در خصوص جابجايي اهالي روستاي واريان به شهر كرج انجام دهد.

 

هزار خاني اضافه كرد: اوايل انقلاب 120هكتار زمين پايين تر از ميدان استاندارد كرج به اداره آب و فاضلاب داده شد تا اين زمينها را به مردم روستاي واريان تحويل دهند و آنها ملك خود را در روستاي واريان به دولت واگذار كنند.

 

وي افزود: متاسفانه اداره آب و فاضلاب 69هكتار از اين زمينها را كه به بهانه جابجايي ساكنان واريان از دولت گرفته بودند بين كارمندان خود تقسيم كردند.

 

بخشدار آسارا تصريح كرد: مردم روستاي واريان خواهان حق و حقوق خود هستند و ما نمي توانيم بدون پرداخت اين حق و حقوق آنها را بيرون كنيم.

 

وي خاطرنشان كرد: نمي توان با شعار دادن اهالي روستاي واريان را بدون شغل و خانه و پول رها كرد و انتظار داشت آنها زمين هاي كشاورزي خود را به دولت واگذار كنند.

کد مطلب 181984

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