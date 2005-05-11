برگزاري مسابقات شطرنج دانش آموزان پسر استان تهران

عزيزي مسئول برگزاري مسابقات شطرنج دانش آموزي در گفتگو با خبرنگار " مهر" گفت: 48 شركت كننده نونهال در چهاردهمين دوره مسابقات شطرنج با هم در هفت دور به رقابت پرداختند.

وي اظهار داشت: دانش آموزان نواحي چهارگانه كرج، كهريزك، چهاردانگه، اسلامشهر، رودهن، شهر قدس، ناحيه ري، دماوند، نظرآباد و شهريار در سطح كيفي بالايي روبروي هم قرارگرفتند.

عزيزي درخصوص كيفيت اين ورزش فكري درمدارس گفت: براي ارتقاء سطح مربيان ورزشي درسال جاري كلاس داوري درجه سه و مربيگري درجه سه برگزارشد و حدود 80 نفراز مربيان ورزشي مدارس اين مرحله را با موفقيت گذراندند.