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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۹:۴۸

برگزاري مسابقات شطرنج دانش آموزان پسر استان تهران

دانش آموزان پسر 13 منطقه آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران در سالن كيانپور كرج با هم به رقابت پرداختند.

عزيزي مسئول برگزاري مسابقات شطرنج دانش آموزي در گفتگو با خبرنگار " مهر" گفت: 48 شركت كننده نونهال در چهاردهمين دوره مسابقات شطرنج با هم در هفت دور به رقابت پرداختند.

وي اظهار داشت: دانش آموزان نواحي چهارگانه كرج، كهريزك، چهاردانگه، اسلامشهر، رودهن، شهر قدس، ناحيه ري، دماوند، نظرآباد و شهريار در سطح كيفي بالايي روبروي هم قرارگرفتند.

عزيزي درخصوص كيفيت اين ورزش فكري درمدارس گفت: براي ارتقاء سطح مربيان ورزشي درسال جاري كلاس داوري درجه سه و مربيگري درجه سه برگزارشد و حدود 80 نفراز مربيان ورزشي مدارس اين مرحله را با موفقيت گذراندند.

کد مطلب 181986

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