نيويورك تايمز: رامسفلد از عملكرد خود در دولت بوش راضي است

به گزارش خبرگزاري مهر، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در مصاحبه با روزنامه نيويورك تايمز اعلام كرد هنوز زمان زيادي باقي مانده است تا ميراث خود براي جهان را مشخص كند.

رامسفلد در حالي كه از طرح هاي دراز مدت خود سخن مي گفت تاكيد كرد كه تا انتهاي دولت بوش با وي باقي خواهد ماند.



وي همچنين اعلام كرد در زمان بروز حادثه زندان ابوغريب بارها از استعفا سرباززده است و قصد ندارد به زودي سمت خود به عنوان وزير دفاع را ترك كند.

وزير دفاع آمريكا هدف خود را در سال جاري حفظ وضعيت عراق و افغانستان و پيشبرد شرايط اين دو كشور دانست و اعلام كرد تحت هر شرايطي اين كار را انجام خواهد داد.

دونالد رامسفلد گفت: درباره برنامه هاي هسته اي ايران و كره شمالي نيز انديشه هايي دارد و بودجه مناسب براي جنگ را تدارك ديده است.

رامسفلد در ادامه اين مصاحبه شرايط كنوني پنتاگون را با شرايط قبل مقايسه و اعلام كرد: تخصيص بودجه مناسب سبب شده است كه شرايط كنوني پنتاگنون بسيار بهتر از قبل باشد.