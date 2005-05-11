قيمت گاز ايران به ازاي هر واحد گرمايي 3 دلار بايد باشد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از پايگاه اينترنتي "سيفي" ، شانكار آيار، وزير نفت هندوستان اعلام كرد مذاكرات با ايران و پاكستان برسر اين پروژه فرامرزي و مهم ادامه دارد.

بر اساس اين گزارش ، وزير نفت هندوستان اعلام كرد كه وي به دعوت دولت پاكستان و به منظور اداه مذاكرات در اين زمينه به زودي به پاكستان سفر خواهد كرد.

وي افزود: ما هم اكنون در ابتداي مذاكرات قرار داريم و فقط يك مشكل كوچك باقي مانده است كه اميدواريم به زودي حل شود.

اين گزارش مي افزايد: وزير نفت هند اعلام كرد با توجه به اينكه هندوستان 70 درصد نفت خود را از طريق واردات تامين مي كند ، نمي توان در درازمدت ، قيمتي را براي بنزين و گازوييل ، تضمين كرد.

پيش از اين ، سه كشور هند، پاكستان و ايران اعلام كرده بودند كه بر احداث خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان ، موافقت كرده اند و مذاكرات براي جزييات اين موافقتنامه ادامه دارد.

آمريكا مخالفت خود با اين پروژه را اعلام كرده است اما هند بارها بر بي تفاوتي خود نسبت به فشارهاي آمريكا تاكيد نموده است.

همچنين به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي "هندوستان" ، دهلي نو اعلام كرده است كه گاز ايران از طريق خطوط لوله، به قيمتي كمتر از زغال سنگ براي هندوستان تمام خواهد شد.

بر اساس اين گزارش ، هند قصد دارد از مشاوران بين المللي درباره اين پروژه 5/4 ميلياردي استفاده كند. طي چند هفته گذشته ابعاد حقوقي ، تجاري و فني اين پروژه بين ايران و هند مورد بررسي قرار گرفته است.

اين گزارش به نقل از يك مقام ارشد وزارت نفت هندوستان مي افزايد: ما در اين پروژه ، دو اصل را دنبال مي كنيم واردات گاز با قيمت پايين و دسترسي آسان .

وي همچنين افزوده است: ما به ايران گفته ايم كه از دريافت گاز رقيق ، كه عمدتا براي پروژه هاي توليد برق استفاده مي شود ، خوشحال خواهيم شد.

ما در پي اين هستيم كه گاز ايران را زير 3 دلار بابت هر واحد گرمايي خريداري كنيم، در اين صورت قيمت گاز با قيمت زغال سنگ مصرفي يكسان خواهد بود.

بر اساس اين گزارش ، مقامات هندي اذعان كرده اند كه پروژه خطوط لوله گاز از ايران به هند، نه تنها مي بايستي از توليد داخلي زغالسنگ (كه يك سوخت بسيار مخرب محيط زيست است) مقرون به صرفه تر باشد، بلكه بايد از واردات گاز طبيعي مايع نيز پرمنفعت تر باشد.

بر اساس اين گزارش قرار است به هنگام سفر وزير نفت هند به پاكستان ، يك هيات فني ايراني نيز براي ادامه مذاكرات به اسلام آباد برود. همچنين قرار است هياتي بلند پايه به مديريت مدير اجرايي شركت ملي گاز ايران نيز متعاقبا به هند سفر كند.

بر اساس اين گزارش يك مقام بلند پايه وزارت نفت هندوستان گفته است : احتمال دارد به هزينه مشترك ما و طرف ايراني ، چندين مشاور بين المللي براي بررسي موضوعاتي همچون هزينه هاي پروژه ، به كارگرفته شوند.

بر اساس اين گزارش وي افزوده است: هر دلار اضافي در رابطه با هزينه هاي پروژه ، بر تصميم هندوستان اثر گذار خواهد بود. اما ابتدائا قصد داريم روزانه 75-60 ميليون متر مكعب گاز از ايران وارد كنيم.

اين گزارش به نقل از برخي كارشناسان مي افزايد: ايران و هند مي بايستي برخي مسائل حقوقي مرتبط با پروژه را نيز حل نمايند. از آنجا كه اين پروزه يك پروژه سه جانبه است ، هندوستان قوانين انگليس را ترجيح مي دهد اما ايران با قوانين خودش يا قوانين فرانسه، سازگار تر است.

بر اساس اين گزارش هر چند كه اين پروژه يك پروژه سه جانبه است ، اما هر دو طرف ايراني و هندي به خوبي آگاهند كه مذاكرات اصلي مي بايستي بين تهران و دهلي نو باشد، هرچند كه ديدگاه اسلام آباد نيز مهم است.

اين گزارش مي افزايد: تاريخ دقيق سفر وزير نفت هند به پاكستان هنوز مشخص نيست اما بي گمان درماه "مي" خواهد بود. همچنين "آيار" قرار است در هفته اول ژوئن به ايران سفر كند تا طرح خط لوله گاز را نهايي سازد.