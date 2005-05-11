  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۹:۳۷

نهمين دوره مسابقات بين المللي جام فجر از فردا آغاز مي شود

نهمين دوره مسابقات بين المللي جام فجر با حضور سه تيم از كشورمان و ديگر تيم هاي خارجي از عصر فردا در سالن 17 شهريور شهر اصفهان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار " مهر" نهمين دوره مسابقات جام فجر در حالي برگزار مي شود كه درهشت دوره قبلي تيم ايران به عنوان قهرماني اين رقابت ها دست پيدا كرده است.
لازم به ذكر آست آخرين دوره اين رقابت ها درسال 80 برگزار شد و از فردا پس از 4 سال تاخير، برگزاري اين رقابت ها دوباره از سرگرفته مي شود.

کد مطلب 181997

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها