نهمين دوره مسابقات بين المللي جام فجر از فردا آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار " مهر" نهمين دوره مسابقات جام فجر در حالي برگزار مي شود كه درهشت دوره قبلي تيم ايران به عنوان قهرماني اين رقابت ها دست پيدا كرده است.
لازم به ذكر آست آخرين دوره اين رقابت ها درسال 80 برگزار شد و از فردا پس از 4 سال تاخير، برگزاري اين رقابت ها دوباره از سرگرفته مي شود.
نهمين دوره مسابقات بين المللي جام فجر با حضور سه تيم از كشورمان و ديگر تيم هاي خارجي از عصر فردا در سالن 17 شهريور شهر اصفهان آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار " مهر" نهمين دوره مسابقات جام فجر در حالي برگزار مي شود كه درهشت دوره قبلي تيم ايران به عنوان قهرماني اين رقابت ها دست پيدا كرده است.
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