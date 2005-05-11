رييس قوه قضاييه صبح امروز وارد زاهدان شد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه دقايقي پيش وارد فرودگاه زاهدان شد و مورد استقبال رسمي مسوولين عالي استان و مقامات محلي قرار گرفت.

وي سپس با حضور درگلزار شهداي اين شهر با قراعت فاتحه و نثار تاج گل نسبت به مقام شامخ شهدا اداي احترام كرد. رييس قوه قضاييه دراولين روز از سفر خود در محل مصلاي اين شهر با مردم ديدار كرده و سپس در جمع قضات حاضر خواهد شد.

همچنين حضور در جلسه شوراي تامين استان و ديدار با علما و روحانيون زاهدان ازجمله برنامه هاي رييس قوه قضاييه در اولين روز از سفر وي به استان سيستان و بلوچستان خواهد بود.

براساس اين گزارش رييس قوه قضاييه در دومين روز از سفر خود با شركت در مراسم صبحگاه مشترك نيروهاي مسلح به ايراد سخنراني خواهد پرداخت.

اين گزارش مي افزايد: شركت در شوراي اداري استان ، ديدار با اعضاي شوراي حل اختلاف و ملاقات با مردم از ديگر برنامه هاي رييس قوه قضاييه در دومين روز سفر خواهد بود.