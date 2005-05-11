جلسه مشترك اتحاديه اروپا و اوپك نهم ژوئن برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، رييس لوكزامبورگي اتحاديه اروپا اعلام كرد كه در اين جلسه ، نمايندگان اوپك ، وزراي لوكزامبورگ، هلند و انگلستان و همچنين كميسر انرژي اتحاديه اروپا ( آندريس پيبالگز) حضور خواهند داشت.

بر اساس اين گزارش بحث چنين جلسه اي ابتدا در جلسه هفته گذشته اعضاي آژانس بين المللي انرژي در پاريس ، مطرح شد.

همچنين فوربس به نقل از جنانت كرك، وزير اقتصاد لوكزامبورگ مي افزايد: اين جلسه " بركاهش نوسانات قيمت نفت " معطوف خواهد بود .

وي همچنين از ابراز اميدواري كرد كه اين جلسه به شفافيت بازار نفت و كاهش قيمت فزاينده نفت خام بينجامد.