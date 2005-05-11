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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹

براي جلوگيري از افزايش شديد قيمت نفت

جلسه مشترك اتحاديه اروپا و اوپك نهم ژوئن برگزار مي شود

جلسه مشترك اتحاديه اروپا و اوپك نهم ژوئن برگزار مي شود

اتحاديه اروپا و سازمان كشورهاي صادر كننده نفت ( اوپك) نهم ژوئن(19 خرداد) طي جلسه اي در بروكسل درباره قيمت رو به صعود نفت خام به گفتگو خواهند نشست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، رييس لوكزامبورگي اتحاديه اروپا اعلام كرد كه در اين جلسه ، نمايندگان اوپك ، وزراي لوكزامبورگ، هلند و انگلستان  و همچنين كميسر انرژي اتحاديه اروپا ( آندريس پيبالگز) حضور خواهند داشت.

بر اساس اين گزارش بحث چنين جلسه اي ابتدا در جلسه هفته گذشته اعضاي آژانس بين المللي انرژي در پاريس ، مطرح شد.

همچنين فوربس به نقل از جنانت كرك، وزير اقتصاد لوكزامبورگ مي افزايد: اين جلسه " بركاهش نوسانات قيمت نفت " معطوف خواهد بود .

وي همچنين از ابراز اميدواري كرد كه اين جلسه به شفافيت بازار نفت و كاهش قيمت فزاينده نفت خام بينجامد.

کد مطلب 182000

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