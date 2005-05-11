مشروح كنفرانس خبري دكتر قاليباف در خبرگزاري "مهر" : از رقابت با هاشمي استقبال مي كنم// تنازع سياسي مشكلات مردم را حل نمي كند// مبارزه با فساد خط قرمز ندارد// هيچ گروهي براي كابينه من تصميم گيري نخواهد كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر قاليباف در ابتداي سخنان خود در كنفرانس خبري خبرگزاري "مهر" كه با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار شد، گفت : وقتي به عنوان يك نامزد انتخابات به عملكرد خبرگزاري مهر نگاه مي كنيم اين مساله به وضوح قابل مشاهده است كه اين خبرگزاري در شكل دهي مشاركت حداكثري و پوشش خبرهاي متنوع سليقه هاي مختلف حاضر در انتخابات، نقش برجسته اي داشته است و من به عنوان يك شهروند از اين خبرگزاري تشكر مي كنم.

خبرنگاري در اولين سوال پرسيد كه " احمدي نژاد اعلام كرده كه اگر اصولگرايان روي شما به اجماع برسند انصراف نخواهد داد و گويا شب گذشته نيز در دانشگاه امام صادق(ع) مورد تهاجم شديد راست افراطي قرار گرفتيد و طرح برخي شايعات در مورد شما را در طي روزهاي گذشته شاهد بوده ايم، آيا اين مسايل را به هم مرتبط مي دانيد؟"

دكتر قاليباف در پاسخ گفت : بر اساس تعهدي كه هم در گذشته و هم در زمان ورود به انتخابات اعلام كردم، خود و همكارانم را مكلف كردم كه در حوزه سياست و انتخابات رياست جمهوري، اخلاق، معنويت و قانون را سرلوحه كار خود قرار دهيم. معتقدم اقدامات بعضي افراد يا گروه ها كه از نظر افكار عمومي پسنديده نيست، به دور از اخلاق است و گروه ها بايد در حفظ اخلاق و قانون مداري در انتخابات تمام تلاش خود را به كار گيرند.

وي در مورد اظهارتي كه به نقل از احمدي نژاد از سوي اين خبرنگار اظهارشد، افزود : اگر فردي كه اين نظر را مطرح كرده نظر او قطعا براي خود وي محترم است و اين افكار عمومي است كه در مورد افراد تصميم مي گيرد. من نمي دانم كه ايشان چنين حرفي زده يا نه، اما ما دوست نداريم كه تقسيم بندي انجام دهيم . اما رعايت قانون و اخلاق براي هر كسي با هر سليقه اي لازمه يك زندگي خوب است و هر كس كه اين اصول را رعايت نكند موقعيت و فرصت خود را از دست مي دهد.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با اشاره به برخي شايعات و اقدامات تخريبي همچون موضوع ارسال سربرگ جعلي ناجا، استفاده از امكانات نيروي انتظامي و ماشين و اين گونه مسايل از سوي ستاد وي گفت : بسياري از سوالات را خيلي شفاف و روشن مي توان پرسيد و پاسخ هاي روشني هم دريافت كرد. در اين صورت است كه مي توانيم رقابتي سالم در شان مردم كشورمان در انتخابات رياست جمهوري ايجاد كنيم.

دكتر قاليباف سوال مردم از نامزدهايي كه قرار است رئيس جمهور شوند را حق مسلم آنان دانست و گفت : اگر مردم و دانشجويان حتي در مورد مسائل شخصي تاحد مقدور سوالاتي را بپرسند خوب است، اما اگر سوالات به گونه اي پيش برود كه شائبه اي ديگر پيش بيايد، شايد مورد پسند نباشد.

خبرنگار روزنامه بين المللي تهران تايمز دو سوال پرسيد : 1- برنامه شما براي هدفمند كردن يارانه ها چيست و تعامل شما با مجلس در اين زمينه چگونه خواهد بود؟ 2- آيا فكر نمي كنيد بعد از گذشت بيش از ربع قرن از عمر انقلاب اسلامي بايد گشايشي در روابط ايران و آمريكا ايجاد شود ؟

دكتر قاليباف در پاسخ به سوال اول گفت : بايد در جهت هدفمند كردن يارانه ها تلاش كنيم و اگر درهدفمند كردن يارانه ها برنامه ريزي درستي نداشته و سياست هاي جبراني در دل اين هدفمندسازي وجود نداشته باشد، براي قشر آسيب پذير چامعه از نظر اقتصادي، مشكل ايجاد مي كند و مجلس نيز با توجه به سياست هاي جبراني كه در سال هاي گذشته و در سياست هاي تعديل در نظر گرفته نشد، دچار سختي هايي شد اما در هر حال بايد هدفمند سازي يارانه ها به صورت صحيحي صورت گيرد.

وي در مورد رابطه با آمريكا گفت : در بحث رابطه با كشورها بحث زمان مطرح نيست بلكه اصل بر اين است كه در رابطه با كشورها و از جمله آمريكا، بايد بر اساس منافع و مصالح طرفين تصميم گيري شود نه تصميمي يكجانبه . و قبلا نيز گفته ام كه مسائلي همچون رابطه با آمريكا و يا انرژي هسته اي از موضوعات ملي است كه نبايد دستخوش برخي مسايل داخلي همچون انتخابات شود.

دكتر قاليباف با طرح اين سوال كه مگر همه مشكلات كنوني نشات گرفته از عدم ارتباط با آمريكاست، افزود : بخش قابل توجهي از مشكلات كنوني زائيده عملكرد و مديريت ناصحيح برخي مسئولان در استفاده ناصحيح از منابع داخلي كشور است اما در هر حال نبايد از نقش آمريكا در كودتاي 28 مرداد و چالش هاي جدي كه اين كشور پس از انقلاب اسلامي براي ايران ايجاد كرد، به آساني گذشت. آنها هرگز نگذاشتند مردم با اراده خودشان تصميم بگيرند.

خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) سوالاتي در مورد احتمال يكدست شدن حكومت با روي كار آمدن اصولگرايان، نامه سال 78 فرماندهان سپاه به خاتمي، وبلاگ نويسان، سخنان هاشمي شاهرودي در مورد برخورد با متهمين در نيروي انتظامي، و تعيين كانديداي نهايي اصولگرايان پرسيد.

دكتر قاليباف در پاسخ به سوالات متعدد اين خبرنگار گفت : برداشت من اين است كه در كشور با تنازع سياسي نمي توان كارها را به پيش برد.

وي در مورد نامه سال 78 فرماندهان سپاه به رئيس جمهور گفت : من در طول مسئوليتم يكي از نزديكترين همكاران دولت خاتمي بودم و از هر كاري كه از دستم برآمد، در دوران مسئوليتم دريغ نكردم و حتي من را به عنوان مدير عالي نمونه كشور معرفي كردند. اما در مورد آن نامه، از آنجايي كه امنيت داخلي و شهري در مواقع بحراني بر عهده سپاه است، ما بعد از بيستم تير 78 كه افراد سودجو و لاابالي به مغازه ها و اموال و ماشين هاي مردم در نقاط مختلف شهر همچون بهارستان و بازار آسيب مي رساندند، نامه اي به آقاي خاتمي نوشتيم و در آن نامه به صورت روشن اعلام كرديم كه مي خواهيم با راهي مناسب به اين جريان پايان داده شود. حالا اگر كساني ادعا مي كنند كه آن نامه براي برخورد ما با دانشجويان است ، مي توانند به دوران مسئوليت من در سال 82 و نحوه برخورد و تعامل من با دانشجويان مراجعه كنند.

قاليباف در مورد مطالب آيت الله شاهرودي در مورد بازجويي ها گفت : نيروي انتظامي بدون مجوز قاضي نمي تواند كسي را بازجويي كند و نيروي انتظامي نيز اعلام كرده كه اگر موارد نقضي وجود دارد اعلام شود.

خبرنگار اسوشيتدپرس پرسيد : شما دقيقا از چه زماني به اين فكر افتاديد كه كانديدا شويد؟

دكتر قاليباف گفت : از از اواخر دي ماه سال گذشته و يا اوايل بهمن ماه كه طيف هاي سياسي و توده مردم در جلسات مختلف از من مي خواستند تا به صحنه انتخابات بيايم و مطبوعات نيز اين موضوع را پيگيري مي كردند. اما من در آن زمان گفتم كه دارم موضوع را بررسي مي كنم و زماني كه تقريبا مشخص شد چه افرادي به عنوان كانديدا در انتخابات شركت مي كنند، تصميم به ورود به عرصه انتخابات گرفتم.

خبرنگار در ادامه سوال خود پرسيد: آيا به نظر شما پنج ماه براي تصميم گيري براي رييس جمهور شدن كافي است؟

به گزارش مهر دكتر قاليباف گفت : به نظر من پنج ماه كافي است چون بسياري از برنامه هاي كلان كشور همچون چشم انداز بيست ساله و يا برنامه چهارم توسعه از پيش تدوين شده است و رئيس جمهور بايد انها را اجرايي كند. البته تغييراتي نيز مي تواند به وجود آورد اما در هر حال مهم اين است كه با شيوه مديريتي يك رئيس جمهور بتواند اين برنامه هاي كلان را اجرايي كند .

وي تاكيد كرد: من در آينده اي نزديك سرفصل هاي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي خودم را در اختيار عموم قرار مي دهم.

* بخش دوم و سوم مشروح كنفرانس خبري دكتر قاليباف در آدرس هاي زير قابل دسترسي است:

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=181786

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=181705