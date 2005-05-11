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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۰۴

مدير صنايع دريايي شهيد درويشي وزارت دفاع:

هر نوع تهديد را در دريا خنثي كرده ايم// حوزه اي امن براي اعتلاي ايران اسلامي فراهم آورده ايم

هر نوع تهديد را در دريا خنثي كرده ايم// حوزه اي امن براي اعتلاي ايران اسلامي فراهم آورده ايم

ناخدا يكم محمد رضا زاهدي مسئول صنايع دريايي شهيد درويشي بندرعباس گفت : قدرت صنعت دريايي جمهوري اسلامي از نظر تجهيزات به جايي رسيده كه مي توانيم هر نوع تهديد در دريا را خنثي كرده و حوزه ‌‏اي امن و مطمئن براي رشد و اعتلاي ايران اسلامي فراهم سازيم.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، ناخدا يكم محمد رضا زاهدي راد مدير صنايع دريايي شهيد درويشي وزارت دفاع، ضمن بيان اين مطلب گفت : گستردگي مرزهاي آبي ايران ما را به اين نتيجه مي رساند كه بايد بتوانيم با اقتدار از مرزهاي آبي خود دفاع كرده و با پيشرفت در تكنولوژي دريايي امكان تجارت دريايي را فراهم كنيم.

وي افزود : براي به دست آوردن اين اقتدار بايد صنعت و نيروي دريايي مقتدر داشته باشيم و به همين جهت وزارت دفاع اقدام به تاسيس مجتمع صنايع دريايي شهيد درويشي در بندرعباس نمود كه اين مجتمع با توجه به گستردگي مرز دريايي كشور تا كنون شناورهايي را متناسب با خصوصيات ژئوپولتيكي و منطقه اي كشور توليد كرده است.

زاهدي راد كه در سايت شماره 2 مجتمع دريايي شهيد درويشي با خبرنگاران سخن مي گفت، تصريح كرد : گروه صنايع دريايي وزارت دفاع با تكيه بر نيروهاي متخصص كاردان و توانمند در حال حاضر قابليت طراحي و مهندسي شناورها، سازه‌‏ها و تاسيسات دريايي با استفاده از جديدترين نرم ‌‏افزارها و تبديل ايده به محصول را داراست.

مسئول صنايع دريايي شهيد درويشي بندرعباس، با اشاره به اين كه صنايع دريايي مي‌تواند 30 درصد از نياز اشتغال مردم استانهاي جنوبي را تامين نمايد، گفت : نيروي انساني مجتمع شهيد درويشي از پرسنل متعهد تشكيل شده كه آموزش هاي تخصصي و فني لازم را چه در داخل و چه در خارج از كشور پشت سرگذاشته اند.

وي با بيان اين كه هر شناور براي تردد در بنادر بين المللي بايد تحت كلاس بوده و گواهينامه هاي بين المللي را در يافت كند، افزود : شناورهاي توليد شده در صنايع دريايي شهيد درويشي با استانداردهاي بين المللي مطابقت داشته و اين مجتمع نيز گواهينامه هاي خاص را دريافت كرده است.

زاهدي ‌‏راد تصريح كرد: اين گروه با توجه به تهديدات در مرزهاي دريايي كشور طراحي و ساخت انواع شناورهاي نظامي متناسب با نياز نيروي دريايي كشور را همواره در سطح قابل قبولي بر عهده داشته است و انواع اين شناورها را تاكنون تحويل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي داده است و در بخش تعميرات شناورها نيز با ساخت حوض‌‏هاي شناور، امكان تعميرات انواع شناورها را فراهم نموده است.

کد مطلب 182004

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