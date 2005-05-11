كيت بلانچت و جودي دنچ با يكديگر همبازي مي شوند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين اثر بر اساس كتاب پرفروش " زوهيلر" كليد مي خورد و نگارش فيلمنامه آن كاري از" پاتريك ماربر " است .

" يادداشتهايي بريك رسوايي " شرح حال زني است ( با بازي كيت بلانچت ) كه درزمينه هنرتدريس مي كند وبه جرمي كه مرتكب نشده، دستگيرمي شود. در اين ميان " جودي دنچ " نقش دوست و همكاراورا بازي مي كند كه درتلاش براي نجات او برمي آيد.

" ريچارد ايري " برصندلي كارگرداني اين اثرتكيه مي زند و فيلمبرداري را ازروز سيزدهم آگوست آغازمي كند. اين كارگردان واپسين باربا فيلم " زيباي صحنه " درعرصه رقابتها حضورداشت.

"كيت بلانچت" هنرپيشه جوان سينما امسال با غلبه بر چهره هايي چون " لورا لني" براي فيلم "كينزي"،"ويرجينيا مادسن" براي فيلم "خيابانهاي يك طرفه"،"سوفي اوكونيدو" براي فيلم "هتل رواندا"،"ناتالي پورتمن" براي فيلم "نزديكتر" تنديس اسكار بهترين هنرپيشه نقش مكمل زن را به خانه برد.



