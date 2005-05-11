مرگ زودرس بيماران قلبي ساكن در نواحي آلوده

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر مسعود قاسمي در آستانه برگزاري هفتمين كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق ايران افزود: تحقيقات نشان مي دهد آلودگي هوا باعث غليظ شدن خون و افزايش احتمال بروز التهاب مي شود.

وي سر درد، ضعف، سرگيجه، تهوع، اختلال در انتقال اكسيژن به بافت هاي بدن، ضربان شديد قلب، سكته قلبي و كاهش ظرفيت ششي را از آثار آلودگي هوا بر سلامت افراد برشمرد.

قاسمي خاطرنشان ساخت: افرادي كه زمينه ناراحتي قلبي دارند هنگام رفت و آمد در خيابان ها، بيش از افراد عادي در معرض خطر حملات قلبي هستند.

وي گفت: پژوهش ها در سال هاي اخير نشان داده است ذرات ميكروسكوپي معلق در هوا بر قلب و عروق نيز تاثير مي گذارد.

رييس هفتمين كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق ايران افزود: آلودگي هواي ناشي از ترافيك اتومبيل و دود كارخانه ها نظير دود سيگار موجب نازك شدن سرخرگ گردن و در نهايت بيماري قلبي مي شود.

وي با بيان اين اينكه مرگ زودرس ناشي از بيماري هاي قلبي در نواحي آلوده به اثبات رسيده است، اظهار داشت: برخي مواد آلوده كننده آثار التهابي روي ديواره داخلي سرخرگ ها برجاي مي گذارد چون اين مواد آلوده كننده آنقدر كوچك هستند كه مي توانند، از طريق تنفسي وارد خون شوند.

گفتني است هفتمين كنگره سراسرس تازه هاي قلب و عروق با محور پيشگيري از بيماريهاي قلبي، تشخيص و نيز ارائه آخرين يافته هاي درماني با حضور بيش از يك هزار پزكش متخصص قلب و عروق و متخصصان رشته هاي وابسته داخل و خارج كشور 27 تا 30 خرداد ماه امسال در مركز همايش هاي رازي تهران برگزار مي شود.