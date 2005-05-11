رابرت داوني جونيور زندگي ديتو مونتيل را ترسيم مي كند

" رابرت داوني جونيور "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين اثر" راهنمايي براي شناسايي افراد مقدس شما " نام دارد وفيلمنامه آن كاري از" مونتيل " است. اونه تنها نگارش فيلمنامه اين اثررا برعهده گرفته بلكه با كارگرداني اين پروژه شانس خود را درزمينه فيلمسازي نيزمي آزمايد.

" راهنمايي براي شناسايي افراد مقدس شما " شرح حال " مونتيل " دردوران جواني ودردهه 80 است . اوپس ازاينكه مي بيند تمامي دوستانش براثراستفاده ازمواد مخدرويا ارتكاب جرم زنداني مي شوند ويا جانشان را ازدست مي دهند به اين باورمي رسد كه زندگي وي توسط افراد مقدس نجات يافته است درغيراين صورت اونيزبه سرنوشت دوستانش دچارمي شد.

" داوني " دراين فيلم نقش " مونتيل " را بازي مي كند كه در سنين ميانسالي نگاهي به گذشته اش دا رد. فيلمبرداري اين اثر از ماه جولاي درنيويورك آغازمي شود.

