حيله مرگبار با حضور چو يون فت كليد مي خورد

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، اين هنرپيشه كه با ايفاي نقش در فيلم اسكاري " ببرخيزان ، اژدهاي پنهان " به شهرت و محبوبيت دست يافت در اين فيلم با " جيمزفارگو"، كارگردان قديمي سينما به همكاري مي پردازد.

" يون فت " در اين اثرنقش يك كارآگاه هنگ كنگي را بازي مي كند كه براي پي بردن به رازقتل خواهرش راه لوس آنجلس را درپيش مي گيرد.

از ديگرهنرپيشگاني اين اثرمي توان به " جان لگوييزامو" اشاره كرد كه در اين فيلم درنقش منفي ظاهرشده است.

ازديگرپروژه هاي " يون فت " مي توان به فيلم " منفور" اشاره كرد كه نام " اندروگوث " را درمقام كارگردان دارد. اين اثردرماه ژوئن درنيومكزيكو كليد مي خورد.



