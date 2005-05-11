روساي ستادهاي انتخاباتي مهدي كروبي در پنج استان معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته روابط عمومي و رسانه هاي گروهي ستاد انتخاباتي كروبي، علي نعمت زاده به عنوان رييس ستاد استان كردستان، سيد محمد حائري به عنوان رييس ستاد استان ايلام ، مسعود حسامي به عنوان رييس ستاد استان همدان، مهدي شرافت به عنوان مسوول ستاد استان يزد و حسن كريميان به عنوان مسوول ستاد استان چهارمحال و بختياري انتخاب شدند.