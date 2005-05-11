  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۰۵

در آستانه انتخابات رياست جمهوري

روساي ستادهاي انتخاباتي مهدي كروبي در پنج استان معرفي شدند

روساي ستادهاي انتخاباتي مهدي كروبي در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در پنج استان كشور معرفي شدند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته روابط عمومي و رسانه هاي گروهي ستاد انتخاباتي كروبي، علي نعمت زاده به عنوان رييس ستاد استان كردستان، سيد محمد حائري به عنوان رييس ستاد استان ايلام ، مسعود حسامي به عنوان رييس ستاد استان همدان، مهدي شرافت به عنوان مسوول ستاد استان يزد و حسن كريميان به عنوان مسوول ستاد استان چهارمحال و بختياري انتخاب شدند.

کد مطلب 182030

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها