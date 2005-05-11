حضور گسترده دانمارك در صنعت سيمان ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از " البوابه" اين خط توليد جديد 3500 تن سيمان در روز توليد خواهد كرد كه ارزشي معادل 24 ميليون يورو دارد.

براساس اين گزارش اين نخستين بار است كه شركت اف . ال . اسميت، تجهيزات توليدي مورد نياز " كارون " را تامين مي كند.

شركت سيمان كارون ، زير مجموعه شركت علاقبنديان است كه سه كارخانه سيمان ديگر را نيز در اختيار دارد.

اين گزارش مي افزايد: انتظار مي رود خط توليدي جديد تا اوايل سال 2008 به بهره برداري برسد.

در طول مذاكرات ، شركت كارون از مشاورهاي شركت طراحي صنعتي ايران ، كه سابقه همكاري با اف . ال . اسميت را داشت، بهره مي برد.

براساس اين گزارش ، شركت اف. ال . اسميت همچنين مناقصه توسعه شركت سيمان بجنورد را نيز به دست آورده است .

شركت سيمان بجنورد، بخشي از گروه صنعتي فارس وخوزستان ، بزرگترين توليد كننده سيمان ايران مي باشد.

بر اساس اين گزارش ، سفارش شركت سيمان بجنورد عبارتست از ساخت تجهيزات خط توليد 3500 تن سيمان در روز كه قرار است در سال 2006 تحويل داده شود.