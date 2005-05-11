  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۰۷

حضور گسترده دانمارك در صنعت سيمان ايران

حضور گسترده دانمارك در صنعت سيمان ايران

شركت دانماركي " اف . ال . اسميت" قرار داد ساخت يك خط توليد جديد سيمان در شركت سيمان كارون ، واقع در 500 كيلومتري جنوب تهران ، را به امضا رساند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از " البوابه" اين خط توليد جديد 3500 تن سيمان در روز توليد خواهد كرد كه ارزشي معادل 24 ميليون يورو دارد.

براساس اين گزارش اين نخستين بار است كه شركت اف . ال . اسميت، تجهيزات توليدي مورد نياز " كارون " را تامين مي كند.

شركت سيمان كارون ، زير مجموعه شركت علاقبنديان است كه سه كارخانه سيمان ديگر را نيز در اختيار دارد.

اين گزارش مي افزايد: انتظار مي رود خط توليدي جديد تا اوايل سال 2008 به بهره برداري برسد.

در طول مذاكرات ، شركت كارون از مشاورهاي شركت طراحي صنعتي ايران ، كه سابقه همكاري با اف . ال . اسميت  را داشت، بهره مي برد.

براساس اين گزارش ، شركت اف. ال . اسميت همچنين مناقصه توسعه شركت سيمان بجنورد را نيز به دست آورده است .

شركت سيمان بجنورد، بخشي از گروه صنعتي فارس وخوزستان ، بزرگترين توليد كننده سيمان ايران مي باشد.

بر اساس اين گزارش ، سفارش شركت سيمان بجنورد عبارتست از ساخت تجهيزات خط توليد 3500 تن سيمان در روز كه قرار است در سال 2006 تحويل داده شود.

کد مطلب 182032

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها