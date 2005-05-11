عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفتگو با "مهر" : محتواي فعلي كتاب و مطبوعات كشور با حد كمال فاصله دارد

لاله افتخاري عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : مطبوعات و رسانه هاي مكتوب نقش بسيار مؤثري در تنوير افكار عمومي و تبين احكام ديني و ديدگاه هاي فردي و اجتماعي دارند كه بر كسي پوشيده نيست .

وي با اشاره به اينكه رسانه هاي فوق در تغيير ذائقه عمومي ، اطلاع رساني دقيق و جهت دهي به افكار عمومي بسيار مؤثر هستند ، گفت : به همين دليل است كه مطبوعات و كتاب ، با ارائه ايدئولوژي هاي صحيح اسلامي مي توانند به ميان اقشار مختلف نفوذ كرده و در بسياري از موارد نيز مي توانند مانع بروز انحرافها و خطاها در اقشار مختلف مردم ، به ويژه جوانان شوند .

افتخاري تأكيد كرد : رسانه هاي مكتوب به خوبي مي توانند هدايتگر نسل جوان بوده و ديدگاه ها و تعاليم ديني ، اخلاق اسلامي و همچنين معارف اسلامي را منتقل كرده و در سازندگي فرد و جامعه مفيد و مؤثر واقع شوند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينكه مطبوعات و كتاب مي توانند با بهره گيري ازكارآمدي كه دارند ، در راه ارتقاء معنوي افراد فعاليت مؤثر و سازنده اي داشته باشند ، گفت : چنانچه اين رسانه هاي مكتوب ، عملكرد مؤثري داشته باشند، مي توانند علاوه بر جهت دهي و هدايت مناسب بسياري از افكار عمومي ، براي قشري نيز به عنوان جرقه ، در راستاي تحول و تغيير مسير ، سازنده عمل كنند .

وي در ادامه بر ضرورت نظارت مناسب و مؤثر بر عملكرد ناشران و فعالان عرصه كتاب و مطبوعات تأكيد كرد و گفت : در اين زمينه مي بايست در راستاي ارائه مجوز كتاب و نشريه ، دقت نظر كامل از سوي مسئولان صورت گرفته و توجه داشته باشند كه به واسطه چاپ كتاب و يا روزنامه و نشريه اي ، انحرافي صورت نگيرد .

افتخاري با اعلام اينكه رسانه هاي فوق مي بايست پاسخگوي شبهات و نيازهاي فكري اقشار مختلف جامعه باشند ، گفت : اين آثار بايد با مطالب خود ، از تزلزل جامعه جلوگيري كرده و مروج مسائل ناصحيح مثل خرافات و پوچ گرايي نباشند ، بلكه مي بايست در جهت گسترش و ترويج مطالبي كه حقيقت داشته و صلاح فرد و جامعه را در پي دارد ، فعاليت كنند .

وي با تأكيد بر اينكه كتاب و رسانه بايد در راستاي ترويج و اشاعه فرهنگ اسلامي و اخلاقيات صحيح فعاليت كنند ، يادآورشد : در حال حاضر فعاليت اين بخش با حد كمال فاصله دارد ، در اين زمينه بايد به نياز جوانان بيش از پيش توجه شود .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس پاسخگويي به ديدگاه هاي مختلف را نيز از رسالتهاي فعالان اين دو عرصه اعلام كرد و گفت : كتاب و مطبوعات بايد بخوبي بتوانند در زمينه ارتقاء ديني و ارائه دقيق و كامل احكام و مباني ديني موفق عمل كنند و عموم مردم را در يافتن هويت معنوي ياري رسانند .