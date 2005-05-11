روابط اتحاديه اروپايي و چين نيازمند نگرشي جديد است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شينهوا، " بنيتا فررو والدنر" كميسر اتحاديه اروپايي پيرامون امضاي قرارداد جديد همكاري ميان چين و اتحاديه اروپايي و جايگزين نمودن آن با چارچوب فعلي همكاريها گفت: " اروپا و چين طي 30 سال گذشته تغييرات زيادي داشته اند و بنابراين روابط دوجانبه ما نيز نيازمند تغيير است."

وي تصريح كرد: " حقيقتاً قراردادهاي موجود در همكاريهاي اقتصادي و تجاري بين اتحاديه اروپايي و چين پويايي و تحركي كه نيازمند دنياي امروز است را ندارد و ضرورت ايجاب مي كند تا قرارداد همكاري دوجانبه بازنگري شده و تغييرات لازم در آن اعمال شود."

فرور در بيانيه مطبوعاتي كه در كميسيون اروپا منتشر شد اعلام كرد: " اكنون زمان آن فرارسيده است كه با انگيزه تعيين قرارداد همكاري جديد پويايي و تحرك لازم را در روابط في مابين ايجاد كنيم و اين مسئله در همكاريهاي استراتژيك كمك موثري خواهد بود."

گفتني است كه " بنيتا فررو والدنر" كميسر اروپايي به همراه "جين آسلبورن" وزير امور خارجه لوگزامبورگ و "جك استراو" وزير امور خارجه انگليس 11 و 12 ماه مي ( 21 و 22 ارديبهشت ماه جاري ) براي شركت در سي امين سالگرد پايه گذاري همكاريهاي اتحاديه اروپايي و چين به اين كشور سفر مي كنند.