تركيبي از جواني و تجربه را اعزام كرده ايم

عليرضا اميني سرمربي تيم ملي جودوبا بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: 5 نفرازاعضاي اين تيم براي اولين باراست كه درمسابقات قهرماني آسيا شركت مي كنند، اين نفرات كه از تيم ملي جوانان به تيم ملي بزرگسالان راه پيدا كرده اند، انگيزه فراواني براي كسب مدال واثبات شايستگي هاي خود دارند.

وي با بيان اينكه هرزمان به جوانان ميدان داده ايم به اهداف خود رسيده ايم، افزود: جوانان به دليل داشتن انگيزه بسياربالا براي كسب مدال وتثبيت جايگاه خود، بهترين مبارزات را به نمايش مي گذارند.

اميني درمورد اردوهاي تيم ملي گفت: تمام برنامه هايي كه براي آماده سازي طراحي كرده بوديم درزمان مقرر اجرا شد، درآذربايجان نيزيك تورنمنت واردوي خوب را پشت سرگذاشتيم كه دربالا رفتن آمادگي و قرارگرفتن درشرايط روحي مناسب تاثير فراواني داشت.

سرمربي تيم ملي جودو درمورد حريفان ايران ونتايج احتمالي گفت: حالا ديگرنمي توان ازكشوري بعنوان زنگ تفريح نام برد ويا اينكه كشورخاصي را بعنوان رقيب اصلي قلمداد كرد. جودو ورزش لحظه هاست كه پيش بيني آن غيرممكن است همه كشورها براي كسب مدال مي آيند وحريف ما هستند، البته حساب ژاپن، كره، قزاقستان، مغولستان يا ازبكستان ازباقي كشورها جداست.

عليرضا اميني درپايان پيرامون تفاوت مبارزه درشرق آسيا با آسياي ميانه گفت: آسياي ميانه به دليل نزديكي با ايران، شرايط آب وهوايي ومسافت كوتاه مسيرسفردر كل شرايط بهتري براي مسابقه دارد.