ضرغامي: مطبوعات مكمل رسانه ملي باشند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، عزت الله ضرغامي درديدار ازدوازدهمين نمايشگاه مطبوعات ، مطبوعات را رقيب اصلي رسانه ملي دانست وگفت: مطبوعات بهتراست بجاي تقابل با رسانه ملي مكمل يكديگر باشند تا به واسطه همبستگي ميان اين دوبخش ، رسانه هاي ارتباط جمعي به اعتلاي فرهنگي دركشور كمك كنند .

وي از نشست اخير سازمان صدا و سيما و تعاوني مطبوعات كشور به عنوان يكي از حركت هاي مهم درجهت اين همبستگي ياد كرد .

به اعتقاد رئيس سازمان صدا وسيما ماداميكه مطبوعات نيز مثل بسياري از نيازهاي فرهنگي مردم درسيد خانوار قرار نگرفته نمي توان از مطبوعات انتظار خودكفايي داشت و اين يارانه هاي دولتي است كه به مطبوعات كشور كمك كرده تا بتوانند رسالت اطلاع رساني خود را به انجام برسانند .

وي در پايان گفت وگو با واحد خبر روابط عمومي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي تاكيد كرد كه اين مطبوعات هستند كه مي توانند با عملكرد حرفه اي خود با دولت و نهادهاي دولتي چون معاونت امور مطبوعاتي تعامل بهتر و كارآمدتري داشته باشند . چرا كه به اعتقاد ضرغامي كمتر نشريه و تقريبا هيچ روزنامه اي خودكفا نيست و به نوعي از يارانه اي و نهادهاي مختلف و بويژه دولت استفاده مي كنند .

رئيس سازمان صدا وسيما درپايان ديدارش ازدوازدهمين نمايشگاه مطبوعات ، نمايشگاه راعرصه تعامل بين رسانه ها دانست واظهار اميدواري كرد كه نمايشگاه مطبوعات درسالهاي آتي عرصه اي براي حضور همه جانبه مطبوعات براي تمامي ايران باشد .