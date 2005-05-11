معاون وزير راه : 250 ميليون دلار فاينانس آزاد راه در مرحله گشايش اعتبار است// مجري طرح : دولت تنها 5/7 ميليارد تومان اعتبار براي آزاد راه تهران-شمال در نظر گرفت

صادق افشار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"افزود: درصورت تخصيص اعتبار فوق، طرح احداث آزادراه تهران-شمال از بن بست فعلي و كندي پيشرفت خارج شده و فاز اول اين طرح ظرف 5/3 احداث خواهد شد.

وي تصريح كرد: تنها با راه اندازي قطعه اول فاز اول اين طرح يعني از كن تا شهرستانك، 60 كيلومتر از مسير فعلي تهران -چالوس كاهش خواهد يافت. قطعه دوم فاز يك نيز از مرزن آباد تا چالوس است.

افشار كه مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل نيز است، با بيان اين كه فاز اول طرح آزادراه تهران-شمال به صورت فايناس با چيني ها ساخته خواهد شد، بيان كرد: 50 درصد هزينه احداث فاز فوق توسط چيني ها و 50 درصد بوسيله بنياد تامين اعتبار خواهد شد.

مجري طرح آزادراه تهران-شمال نيز در گفت و گو با خبرنگار"مهر" با انتقاد از بودجه بسيار اندك براي احداث اين طرح در بودجه سال 1384 گفت: درحالي كه 800 ميليون دلار براي احداث اين آزادراه بودجه نياز است، اما دولت در بودجه سال جاري تنها 5/7 ميليارد تومان اعتباري براي احداث اين آزادراه در نظر گرفته است.

مصطفي ميري از عزم جديد دولت، مجلس و وزارت راه و ترابري براي تسريع در احداث آزادراه تهران-شمال خبر داد و بيان كرد: قرار بر اين شده تا كسري منابع مالي موجود در طرح احداث آزاد راه تهران-شمال را از منابعي نظير حساب ذخيره ارزي و راههاي ديگر جبران كنيم.

وي با اشاره به اين كه دو قطعه براي فاز دوم طرح احداث آزادراه تهران-شمال پيش بيني شده است، گفت: درصورت تخصيص اعتبار به موقع، فاز دو طرح( قطعه اول از شهرستانك تا پل زنگوله و قطعه دوم از پل زنگوله تا مرزن آباد) ، ظرف مدت چهارسال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

مجري طرح آزادراه تهران-شمال درباره وجود عده اي زمين خوار در اين آزادراه گفت: از سوي قوه قضاييه حكم دستگيري اين افراد صادره شده است و آنان هم اكنون متواري شده اند.