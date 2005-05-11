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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۴۵

ريچارد آتن بارو ياد آسيب ديدگان سونامي را گرامي داشت

لرد "ريچارد آتن بارو" كارگردان نامي سينما با برگزاري مراسم يادبودي درلندن، خاطره افرادي را كه درت راژدي سونامي آسيب ديدند، گرامي داشت."

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، " آتن بارو" در اين حادثه دختري جين ، مادر همسرش جين هولند و نوه اش لوسي را ازدست داد. آنها درجريان طوفان وسيل سونامي درمنزلشان واقع درتايلند به سرمي بردند.اين مراسم كه يك ساعت به طول انجاميد دركليساي سنت پل برگزارشد وجمع كثيري ازعزاداران درآن حضورداشتند.
خالق 81 ساله فيلم " پارك ژوراسيك " از ميهمانها دعوت كرد كه به ياد آسيب ديدگان سونامي دودقيقه سكوت كنند." تيوبرنت " يكي ازنجات يافتگان حادثه سونامي دراين مورد مي گويد: " گذراندن اين شرايط براي ما بسياردشواراست وكساني كه اين حادثه را پشت سرگذاشته اند هرزمان كه به ياد اين رويداد وعزيزان ازدست رفته خود مي افتند، غمگين مي شوند."

 

کد مطلب 182062

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