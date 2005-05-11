صحنه هاي جنگي رمزهاي پيروزي تا دو هفته ديگر كليد مي خورد

محمد جبار زاده، تهيه كننده اين مجموعه تلويزيوني با اعلام اين خبر درباره ادامه روند توليد اين سريال به خبرنگار تلويزيوني " مهر " گفت: ما توليد مجموعه را به دو بخش كلي تقسيم بندي كرده ايم. در بخش نخست با سرداران جنگ كه در عمليات هاي مختلف نظامي حضور داشته اند به گفت و گو مي پردازيم و به جمع آوري خاطرات آنها از عمليات هاي مختلف مي پردازيم و پس از آن مرحله بازسازي عمليات ها بر اساس خاطرات اين افراد آغاز مي شود.

وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر بيشتر گفت و گوها با سرداران جنگ انجام شده است و از حدود دو هفته ديگر گروه توليد به شهرك سينمايي دفاع مقدس و لشكر 27 محمد رسول الله (ص) خواهد رفت تا مرحله تصويربرداري و توليد بخش هاي جنگي و بازسازي خاطرات ضبط شده انجام شود. در اين بخش ما بيشتر عمليات هاي بزرگ نظامي دوران هشت سال دفاع مقدس را بازسازي خواهيم كرد. در مجموع اين سريال در قالب 26 قسمت تهيه و توليد خواهد شد، اما امكان دارد كه دو قسمت به بازسازي يك عمليات خاص اختصاص پيدا كند.





سعيد سهيلي كارگردان " رمزهاي پيروزي "



اين تهيه كننده درباره انگيزه از توليد و ساختار اثر توضيح داد: اين مجموعه به صورت مستند - نمايشي توليد مي شود و با توجه به نگاه خاصي كه سهيلي نسبت به سينماي دفاع مقدس دارد و مقوله جنگ را با توجه به وقايع پس از اتمام مورد بررسي قرار مي دهد، در اين سريال هم اين مساله به طور مشخص رعايت مي شود. اين سريال توجهي به نگاه نسل سوم انقلاب به مقوله دفاع مقدس دارد و در برنامه مسايلي به برخي از پرسش هاي مطرح همانند اينكه چرا جنگديم يا اينكه چرا به اين نبرد هشت سال دفاع مقدس اطلاق مي كنيم و از آن با عنوان جنگ نام نمي بريم در اين اثر به آن توجه و اشاره مي شود.

نگارش متن مجموعه تلويزيوني " رمزهاي پيروزي " به وسيله ناهيد عابدي به انجام رسيده است. در اين مجموعه با سرداران و رزمندگان شركت كننده در هر عمليات گفت و گو مي شود و بر اساس خاطرات آنها عمليات بازسازي مي شود. سردار علي فضلي، سردار كوثري، سردار همداني و تعدادي ديگر از سرداران دفاع مقدس از جمله مهمانان اين برنامه به شمار مي روند.

در قسمت بازسازي صحنه هاي جنگ كه بر اساس وقايع مستند و خاطرات رزمندگان و سرداران جنگ بازسازي مي شود، از بازيگران ناشناخته استفاده خواهد شد.

در اين مجموعه عمليات هاي بيت المقدس، فتح المبين، مرصاد، كربلاي 4 و 5 و والفجر 8 از جمله عمليات هايي هستند كه در اين مجموعه تلويزيوني به تصوير كشيده مي شوند.

براي ساخت مجموعه تلويزيوني " رمزهاي پيروزي" كه به وسيله سعيد سهيلي كارگرداني خواهد شد نيروي زميني ارتش، هوانيروز، نيروي دريايي و هوايي ارتش و نيروي زميني سپاه پاسداران به همكاري با گروه سازنده اين مجموعه تلويزيوني مي پردازند.

اين مجموعه به همت گروه سياسي شبكه سه سيما توليد خواهد شد.