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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۲۷

مجري طرح اپراتور دوم در گفت وگو بامهر :

سرويس دهي اپراتور دوم 3 ماه زودتر از موعد تعيين شده آغاز مي شود

مجري طرح اپراتور دوم گفت : اپراتور دوم موظف است 9 ماه پس ازدريافت پروانه، كارهاي واگذاري را آغاز كند، اما اعضاي اين شركت عنوان كرده اند كه مي توانند در مدت 6 ماه بعضي از سرويس ها را شروع كنند .

مجري طرح اپراتور دوم در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : با تصويب لايحه اپراتور دوم ، دولت كار خود را براي راه اندازي اين شبكه  آغاز كرده است .

معصوم فرديس اضافه كرد : دولت هم اكنون درحال تدوين اين قانون براي رسيدن توافقات ميان سهامداران اين شركت  است كه با تحقق اين امر اين كنسرسيوم بايد مدارك و مستندات قرارداد را براي امضا به دولت تحويل دهد .

وي افزود : بدين ترتيب وزارتخانه نيز پروانه انجام كار را صادر مي كند و پيش بيني مي شود كه تمام اين مراحل تا دوهفته آينده به نتيجه برسد.

وي اضافه كرد :تبديل قرارداد به شرايط تعيين شده از سوي مجلس و رسيدن سهامداران به توافقات لازم در اين زمينه از مهمترين مراحلي است كه در اين قرارداد بايد طي شود كه شركت مخابرات ايران نيز براي رسيدن به اين توافق نامه تلاش مي كند .

کد مطلب 182065

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