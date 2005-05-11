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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۵۵

علي رغم گذشت 6 ماه از مدت زمان تعيين شده:

آيين نامه اجرايي قانون پسماندها يك ماه ديگر به هيات وزيران مي رود

كارشناس دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان محيط زيست گفت: آيين نامه اجرايي قانون پسماندها يك ماه ديگر براي بررسي نهايي به هيات وزيران مي رود.

مهندس تورج فتحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: آيين نامه اجرايي زباله هاي بيمارستاني نيز زير مجموعه همين قانون پسماندها است كه اميدواريم تا يك ماه ديگر به هيات وزيران رفته و بعد از تصويب تا اواخر تابستان اجرايي شود.

وي در خصوص تاخير آماده شده اين آيين نامه خاطر نشان كرد: آيين نامه اجرايي زباله هاي بيمارستاني 6 ماه پيش آماده بود اما به دليل اين كه بين وزرات كشور و سازمان محيط زيست بر سر برخي از بندهاي آن اختلاف نظرهايي وجود داشت.

فتحي گفت: خوشبختانه در اختلاف نظرها حل شده و تا يك الي دو ماه ديگر بررسي هاي نهايي آن نيز انجام خواهد شد و ما اميدواريم به در نظر گرفتن اعتبارات از شهريور ماه سال جاري اين آيين نامه به مرحله اجرا گذاشته شود.

کد مطلب 182066

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