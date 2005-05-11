دو خبر از هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران



حق " پايداري " درحوزه ادبيات كودك و نوجوان ادا نشده است





حميد هنرجو - روزنامه نگار، شاعر و نويسنده در بازديد از فعاليت هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران در نمايشگاه كتاب و مطبوعات گفت : واژه ايثار و شهادت در سال هاي پس از انقلاب اسلامي به واسطه جلوه گري ارزش ها ، نمود بيشتري يافته ولي از ديرباز در فرهنگ و ادبيات ايران جايگاهي ويژه و انكار ناپذير داشته است.



به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل از ستاد اطلاع رساني هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، وي افزود: هر چند كه در سالهاي اخير درباره فرهنگ شهادت و چگونگي تبيين و انتقال پيام آن به نسلهاي آينده و اقشار مختلف جامعه سخن گفته شده ، ولي به نظر مي رسد كه براي پرداختن به اين مقوله قدسي و معنوي به ويژه در حوزه كودك و نوجوان ، تلاش مكتوب و شفاهي بيشتري لازم باشد.

اين برگزيده برتر جشنواره كتاب دفاع مقدس در بخش كتاب كودك ( در سال 78) به خاطر نگارش كتاب " كوچه فرشته ها " ادامه داد : آنچه در طول هشت سال پايداري مردم ايران درمقابل بيگانگان و مهاجمان صورت گرفت ، شهادت طلبي و آرمان خواهي اين سرزمين ، به مفهوم واقعي كلمه بود.

وي ياد آور شد : متاسفانه بوق هاي تبليغاتي دشمنان و برخي اقدامات ناشيانه فرهنگي در داخل كشور مجال ادا شدن حق مطلب در اين زمينه را از ما سلب كرده است.

حميد هنرجو با تاكيد بر پرهيز از انتشار آثار شتابزده و سطحي در حوزه ادبيات و فرهنگ پايداري اظهار داشت : غربت نسل كودك و نوجوان امروز ما با دوران هشت سال دفاع مقدس انكار ناپذير است، اما مسلما راه انتقال ارزشهاي آن دوران انتشار آثار شعاري ، سطحي و ساختن فيلمهاي احساس برانگيز نيست، بلكه بازگويي واقعيت ناب آن دوران است كه هنوز تكه هايي از آن پنهان مانده است.

وي تصريح كرد : گفتن و نوشتن از اين واقعه تاريخي وحماسي براي نسلي كه دفاع مقدس را از نزديك نديده، نيازمند داشتن زبان ويژه ، اطلاعات صحيح و تعهد تاريخي و ميهني است.



اگر شاعر با خودش صميمي باشد ، مرزهاي زمان را مي شكند



نشست نقد و بررسي مجموع شعر " دوچرخه ها گرانند " با حضور شهرام رجب زاده ، سراينده و حسين شيخ الاسلامي ، منتقد در سراي اهل قلم نمايشگاه كتاب برگزار شد.

در اين نشست ، چند نوجوان به اظهار نظر درباره اين مجموعه شعر و نيز شعر نوجوان پرداختند ، سپس حسين شيخ الاسلامي گفت : هر شاعري وقتي شعري مي سرايد ، بايد مخاطبش را بشناسد. توجه به جامعه و دغدغه هاي آن ازعناصراصلي شعراست كه در اشعار شهرام رجب زاده نيز ديده مي شود.

وي افزود: شعر هاي مجموعه دوچرخه ها گرانند ، هفده سال پيش سروده شده و مضاميني كه در اين اشعار وجود دارد مثل فقر براي نوجوان هفده سال پيش دغدغه هاي بنيادين بوده است. حالا ممكن است اين مضامين براي نوجوان امروز دغدغه نباشد اما همين كه ذهن او را متوجه بعضي مسائل مي كند ، اهميت دارد.

شيخ الاسلامي درپايان سخنانش گفت: زبان اين اشعاربسيارزيباست و رجب زاده ازفنون ادبي خيلي خوب درشعرش استفاده كرده است.

وي افزود : هدف من از انتشار اين مجموعه فقط اين نبوده است كه نوجوان امروزي نوجوان هفده سال پيش را تصور كند. درست است كه شعر در زمان خودش سروده مي شود و مختص زمان خودش است، اما اگر شاعر با خودش صميمي باشد مرزهاي زمان را مي شكند و شعرش هميشه خوانده مي شود.

اين شاعر افزود: من محدوده سن نوجواني را 12 تا 17 سال مي دانم. در اين مجموعه سعي كرده ام، هم شعرهايي براي كف اين محدوده و هم شعرهايي براي سقف اين محدوده بسرايم، حالا چقدر در اين راه موفق بوده ام قضاوت با ديگران است . وي آرمان شاعر را در نورديدن مرز ميان گروه هاي سني و ايجاد پيوند ميان گروه هاي سني به ظاهر متفاوت دانست.

رجب زاده گفت: اين مجموعه شعر و مجموعه هايي از اين دست به منتقد براي ترسيم فضاي بومي شعر نوجوان در بيست و چند ساله اخير كمك مي كند. وي در پايان گفت: اين مجموعه به لحاظ حال و هوا مجموعه كم تنوعي است، اما كميت تم براي من مهم نيست بلكه اگر اين مجموعه حتي يك تم داشته باشد براي من كيفيت سرايش مهم است. من سعي مي كنم ساده شعر بگويم و سادگي و رسيدن به سادگي پديده پيچيده اي است.