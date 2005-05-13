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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۰۷

خسرو شكيبايي مسافر شبكه اول سيما شد

فيلم تلويزيوني "مسافر" با بازي " خسرو شكيبايي " براي گروه فيلم و سريال شبكه اول سيما توليد مي شود .

به گزارش خبرنگار تلويزيوني مهر "مسافر " عنوان فيلم تلويزيوني است كه به كارگرداني "محمد دستگردي " وتهيه كنندگي "محسن شايان فر" براي پخش از شبكه اول سيما ساخته مي شود .

داستان اين فيلم درباره پزشكي است كه بعد ازساليان بسياري براي شركت در يك عمل جراحي به ايران مي آيد . ازسوي ديگر خانواده وي شرايط را براي اين كار فراهم مي كنند .

فيلمنامه اين فيلم تلويزيوني توسط " حسن مشكلاتي " نوشته شده است .خسرو شكيبايي ، فرامرز صديقي ، داريوش اسدزاده ، هايده حائري ، سيامك اطلسي ، نفيسه روشن ، رضا سعيدي ، فلور نظري و.. درفيلم تلويزيوني "مسافر" به ايفاي نقش مي پردازند.

محسن شايان فرتهيه كننده فيلم "مسافر " با تاييد اين خبر به خبرنگار سينمايي مهر گفت : فيلمبرداري از15 ارديبهشت ماه درتهران آغاز شده است وقرار است تا 15 خرداد ماه طي 30 جلسه كاري به پايان برسد .  فيلمبرداري درلوكيشن هاي باغ كوثري ، ده ونك و فرودگاه مهرآباد تهران انجام خواهد شد.

 وي متذكر شد : درفيلم مسافر علاقه وتعصب وعرق به ميهن واحياي سنت هاي گرد وغبارگرفته وايجاد شورملي درجهت زندگي دركشورمان ازپيام هاي اصلي فيلم به شمارمي رود . بازي هنرمندانه وخردمندانه خسرو شكيبايي به خاطر شناخت درست نقش ازنقاط قوت فيلم محسوب مي شود وقطعا درزمان نمايش به خوبي معلوم خواهد شد .

گفتني است هم اكنون مجموعه تلويزيوني " هنگامه " به تهيه كنندگي "محسن شايان فر" ازشبكه اول سيما پخش مي شود .

کد مطلب 182069

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