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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۵۵

برگزاري همايش دانشجويي مهندسي كامپيوتر در دانشگاه علم و صنعت

هفتمين همايش دانشجويي مهندسي كامپيوتر كشور با همكاري انجمن كامپيوتر ايران طي روزهاي 28 و 29 ارديبهشت ماه در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي شود.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، مسعود كسايي دبير همايش ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: اين همايش با هدف آشنايي با فناوري روز دنيا در عرصه كامپيوتر، تبادل اطلاعات و ارتقاي سطح علمي دانشجويان، انتشار نتايج مطالعات و پژوهش هاي علمي دانشجويي، تشويق و ترغيب به امر پژوهش و ارتقاي روحيه خودباوري و اعتماد به نفس در بين دانشجويان كامپيوتر برگزار مي شود.

وي افزود : در اين همايش 25 مقاله به صورت شفاهي و 20 مقاله به شكل پوستر ارائه مي شود.

كسايي تصريح كرد : دكتر جعفر حبيبي عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف و رييس هيات مديره انجمن كامپيوتر ايران و دكتر كارو لوكس عضو هيات علمي دانشگاه تهران سخنرانان اين همايش علمي هستند.

گفتني است، اين همايش با حضور هزار تن از دانشجويان، اساتيد و متخصصان كشور برگزار مي شود.

کد مطلب 182072

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