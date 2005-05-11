دخالت ايران در امور داخلي عراق انكار ناپذير است// دولت جعفري طائفه گري را تحكيم كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، عدنان پاچه چي كه در اولين انتخابات سراسري 5 دهه اخيرعراق با ليست تجمع دمكرات هاي مستقل شركت كرد اما شكست سختي را متحمل شد، دولت ابراهيم جعفري را در حالي به تحكيم طائفه گري متهم كرد كه حداقل يك چهارم اعضاي كابينه وي را عرب هاي سني و نيمي از آن را كردها تشكيل داده است و شيعيان به عنوان اكثريت عراق حتي به تناسب جمعيت خود نيز در اين كابينه نماينده ندارند .



عدنان پاچه چي پس از ناكامي بزرگ در انتخابات اخير و نيز شكست در كسب حتي يك پست مهم در دولت جديد ، به امارات جائي كه سالها ميهمان شيخ زايد بوده ، بازگشته است .



وي در حالي از سطح مشاركت عرب هاي سني در دولت جديد انتقاد كرد كه عرب هاي سني به رغم مشاركت ضعيف در انتخابات اخير و حضور اندك در مجمع ملي ، در دولت جديد نيز فراتر از نتايج انتخاباتي آنها پست وزارتي بدست آورده اند زيرا ابراهيم جعفري نخست وزير عراق تاكيد كرد كه دولتش يك دولت فراگير با حضور همه طيف ها و گروه هاي سياسي عراق مي باشد.



پاچه چي درباره قانون اساسي دايمي عراق گفت : ما خواهان حضور قدرتمند و واضح خود در كميته تدوين قانون اساسي دايمي هستيم و مي خواهيم به عنوان يك عضو فعال و موثر و نه به عنوان مشورتي در اين روند مهم مشاركت داشته باشيم .



وي مدعي شد : در غير اين صورت بدون مشاركت موثر و جدي عرب هاي سني قانون اساسي دايمي را بايد نتيجه تلاش يك گروه خاص قلمداد كرد.

پاچه چي ادعا كرد كه پس از انتخابات اخير دولت جديد بر اساس سهميه بندي طائفه اي شكل گرفته است.



پاچه چي براي سرپوش گذاشتن بر كم كاري و سهل انگاري عرب هاي سني در انتخابات اخير تلاش كرد تا اذهان را از واقعيت ها منحرف كرده و ايران را مقصر اصلي در دست نيافتن عرب هاي سني به كرسي هاي بيشتر قلمداد كند.



پاچه چي ادعا كرد:ايران در امور عراق دخالت مي كند و برخي گروه هاي سياسي حاضر در مجمع ملي با ايران ارتباط دارند.



وي گفت : هيچ دولتي چه ايران و چه كشورهاي ديگر نبايد در امور داخلي عراق دخالت كنند.



