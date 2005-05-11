" كتاب در انعكاس آيينه ها " مسابقه مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين مسابقه كه چند سال قبل نيزبه صورت محدود ازهمين مركز انتشاراتي به مرحله اجرا درآمده بود ؛ به صورت برنامه اي مستمر درآمده و طي سال چهار مرحله اجرا مي شود و نتايج آن به صورت فصلي به اعضاي شركت كننده اعلام خواهد شد .



علي رستمي پور - مدير نشر نورالثقلين در گفت و گو با مهر ، با تشريح بيشتر اين طرح ، افزود : اين طرح در نوع خود حركتي بديع ويژه كودكان و نوجوانان است ، به نوعي كه كودكان و نوجوانان علاوه بر اين كه با كتابخواني و فرهنگ مكتوب كشورمان آشنايي نسبتا خوبي پيدا مي كنند ، با استفاده از ابزارهاي مختلف ، مهارتهاي گوناگوني كسب مي نمايند.



وي رشد مهارت هاي ذهني، حسي و حركتي، زيبايي شناسي، رشد حس موسيقايي كه اكثر فرزندان ايران بالقوه دارا هستند را از جمله اهداف اين طرح برشمرد و ياد آور شد : درطول ايام برگزاري هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، فرم هاي شركت در اين مسابقه در بين كودكان و نوجوانان بازديد كننده و كتابخوان توزيع شده كه به زودي برندگان نهايي اولين دوره سراسري ، تقدير خواهند شد .