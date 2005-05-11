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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۳۲

توسط گروه كودك و نوجوان نشر نور الثقلين

" كتاب در انعكاس آيينه ها " مسابقه مي شود

" كتاب در انعكاس آيينه ها " ، عنوان مسابقه اي است كه توسط گروه كودك و نوجوان نشرنور الثقلين ( ريحانه و جوانه ) و با هدف گسترش فرهنگ كتابخواني در ميان كودكان و نوجوانان برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين مسابقه كه چند سال قبل نيزبه صورت محدود ازهمين مركز انتشاراتي به مرحله اجرا درآمده بود ؛ به صورت برنامه اي مستمر درآمده  و طي سال چهار مرحله اجرا مي شود و نتايج آن به صورت فصلي به اعضاي شركت كننده اعلام خواهد شد . 

علي رستمي پور - مدير نشر نورالثقلين در گفت و گو با مهر ، با تشريح بيشتر اين طرح ، افزود : اين طرح در نوع خود حركتي بديع ويژه كودكان و نوجوانان است ، به نوعي كه كودكان و نوجوانان علاوه بر اين كه با كتابخواني و فرهنگ مكتوب كشورمان آشنايي نسبتا خوبي پيدا مي كنند ، با استفاده از ابزارهاي مختلف ،  مهارتهاي گوناگوني كسب مي نمايند.

وي رشد مهارت هاي ذهني، حسي و حركتي، زيبايي شناسي، رشد حس موسيقايي كه اكثر فرزندان ايران بالقوه دارا هستند را از جمله اهداف اين طرح  برشمرد و ياد آور شد :  درطول ايام برگزاري هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، فرم هاي شركت در اين مسابقه در بين كودكان و نوجوانان بازديد كننده و كتابخوان توزيع شده كه به زودي برندگان نهايي اولين دوره سراسري ، تقدير خواهند شد .

کد مطلب 182078

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