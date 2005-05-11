مديران صنعت و فرهنگ و هنر كشور از اين هفته به تلويزيون مي آيند

سيد عليرضا حسيني، كارگردان و تهيه كننده اين مجموعه برنامه درباره زمان پخش و هدف از توليد اين برنامه به خبرنگار تلويزيوني " مهر" گفت: توليد اين برنامه مستند - آموزشي به اتمام رسيده است و از جمعه اين هفته پخش آن آغاز مي شود. هدفت از توليد اين برنامه كه به صورت كارگاهي برگزار مي شود، دعوت و حضور مديران بخش هاي مختلف اجتماع است كه در زمينه هاي گوناگون اقتصاد، فرهنگ، صنعت و هنر به فعاليت مشغول هستند به منظور بررسي عملكرد و سياست هاي كلي اين مديران به عنوان افراد موثر در هر بخش است.

وي خاطر نشان كرد: برنامه از جنبه هاي علمي و كارشناسانه برخوردار است و به تببين تعريف هايي علمي مديريت و توليد در اين برنامه به صورت دقيق پرداخته مي شود و اخلاق حرفه اي مديران در برابر كارمندان و ارباب رجوع مورد بررسي قرار مي گيرد.

مجموعه برنامه " اخلاق حرفه اي مديران " زير نظر دكتر فرامرز قراملكي به عنوان محقق و مجري برنامه اجرا مي شود. اين اثر كه در قالب 26 قسمت 28 دقيقه اي توليد شده است به همت گروه فرهنگ و انديشه ديني شبكه چهار سيما از جمعه اين هفته پخش مي شود.