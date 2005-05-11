800 ميليون دلار به صنعت كشتي سازي اختصاص يافته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد خاتمي در مراسم افتتاح نخستين كشتي اقيانوس پيماي ساخت ايران در كشتي سازي فراساحل در بندر عباس با اشاره به اينكه پس از انقلاب اسلامي توجه زيادي به ساخت كشتي در كشور نشد، گفت: اما از دو سال گذشته با جدي شدن مسئله ، 500 ميليون دلاراز حساب ذخيره ارزي و 270 ميليون دلار نيزبصورت فاينانس به اين صنعت اختصاص يافت.

محمد خاتمي افزود: پس از انقلاب اسلامي تصميم به ساخت كشتي از جمله كشتي هاي كانتينر بر و با ظرفيت حمل بالاي كالا گرفته شد كه قرارداد ساخت 6 كشتي كانتينر بر با كشور آلمان منعقد شد.

به گفته وي، به دنبال به پايان رسيدن نخستين كشتي ، ساخت چند كشتي ديگربه فاصله زماني سه تا چهار ماه آغازخواهد شد.

خاتمي خاطرنشان كرد: صنايع كشتي سازي ايران نبايد تنها به ساخت كشتي اكتفا كند و بايد از نظر سازه هاي دريايي و سكوهاي بزرگ نفتي نيز گامهاي اساسي بردارد.

وي با ابراز تاسف ازپيشرفت كند صنعت كشتي سازي كشور افزود: ما در زمينه صنعت كشتي سازي مي توانستيم حتي از كشور كره نيزجلوتر باشيم اما با گامهاي برداشته شده اين زنجيره به راه افتاده و اميدوارم طي مراحلي به اين هدف دست يابيم.

به گفته وي، براي توسعه صنعت كشتي سازي بايد دقت كافي داشته باشيم وبا رعايت استانداردهاي لازم ، تاييد سازمانهاي جهاني و تقويت نيروهاي كاربه اهداف مورد نظر صنعت كشتي سازي دست يابيم.

رييس جمهورخاطر نشان كرد: متاسفم كه نخستين كشتي ساخت داخل درزمان دولت من به آب انداخته نشد اما در زمان هر دولتي كه به آب انداخته شود از افتخارات كشور ما محسوب خواهد شد.