پرسپوليس امروز به مصاف يك تيم كارگري مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم كه در آخرين ديدارش موفق شد سايپا را با گل ديرهنگام مهرداد اولادي شكست دهد تمريناتش را براي انجام ديدار عقب افتاده مقابل سپاهان پيگيري مي كند. شاگردان راينر سوبل براي دور نشدن از شرايط مسابقات عصر امروز در ورزشگاه كارگران به مصاف يكي از تيم هاي كارگري تهران خواهد رفت.

پرسپوليس روز پنجشنبه را به استراحت خواهد پرداخت و روزجمعه و شنبه آخرين تمريناتش را براي اين ديدار برگزار خواهد كرد. ديدار عقب افتاده دو تيم پرسپوليس و سپاهان روز يكشنبه در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد.