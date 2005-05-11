بيژن بيرنگ يك فيلمنامه جديد كمدي جلوي دوربين مي برد

بيژن بيرنگ، كارگردان سينما و تلويزيون درباره آخرين فعاليت هاي هنري خود ضمن اعلام اين خبر به خبرنگار تلويزيوني "مهر" گفت: من اكنون مشغول حك و اصلاح نهايي يك فيلمنامه سينمايي هستم كه از مضموني كمدي و اجتماعي برخوردار است و در نظر دارم اين فيلم را پس از اتمام فيلم سينمايي " از عشق مردن " جلوي دوربين ببرم. البته نام اين فيلمنامه جديد را نمي توانم بگويم. زيرا تمامي قصه در نام آن نهفته است و با گفتن نام اثر قصه لو مي رود.

وي درباره آخرين فعاليت هايش در خصوص توليد فيلم " از عشق مردن " توضيح داد: اين فيلم در حال حاضر مراحل پيش توليد را سپري مي كند و در صورتي كه شرايط لازم براي توليد فيلم مهيا شود، در نظر داريم اين اثر را تا مرداد ماه امسال جلوي دوربين ببريم. قصه اين فيلم در مورد عشق دو زوج است كه سفري به برخي از شهرهاي كشور مي كنند. به همين خاطر لوكيشن اين فيلم در تهران و چند شهر ديگر كشور قرار دارد. هنوز با هيچ يك از بازيگران قرارداد نبسته ايم.اما در نظر داريم تا از حضور هديه تهراني و نيكي كريمي در توليد اين فيلم استفاده كنيم.

بيرنگ درباره روند توليد " خواننده پاپ " اظهار داشت: اين فيلم هنوز به جاي خاصي نرسيده است و ما در صدد يافتن سرمايه گذار براي تامين هزينه هاي توليد اين فيلم هستيم. البته مذاكراتي در اين زمينه شده است. اما هنوز به نتيجه قطعي دست پيدا نكرده ايم.

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