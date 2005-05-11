واشنگتن تايمز: آمريكا در عراق سردرگم است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن تايمز در تحليلي درباره جنگ عراق نوشت: جنگ عراق در ابتدا براي مبارزه با صدام حسين آغاز شد اما با فاصله كمي از آغاز جنگ به پيگيرد و دشمني با اسامه بن لادن تبديل شد.

يك منبع ارشد رسمي آمريكا و تحليل گر مسائل بين المللي اظهار داشت: چنين تغييري در اهداف آمريكا نشان مي دهد كه اين كشور در سياست گذاري جهاني خود دچار اشكال است و تفاوتي ندارد دشمن چه كسي مي باشد.

وي تاكيد كرد: به نظر مي رسد آمريكا فقط خواهان ورود به منطقه بوده است.

ژنرال تام مك اينرني تحليل گر نظامي آمريكا در اين زمينه اظهار داشت: نيروهاي القاعده به رهبري زرقاوي در عراق بسيار خوب سازماندهي و تجهيز شده اند. آنها برخي از نيروهاي خود را از سوريه وارد عراق كردند و از آنها نيز كمك گرفتند.

وي گفت: اما آمريكا هم اكنون با حضور القاعده در عراق هدف اوليه خود را فراموش كرد و تنها هدف نيروهاي آمريكا در اين كشور نيروهاي القاعده شده اند و نبايد فراموش كنيم كه عراق در ابتدا پايگاه القاعده نبود و آمريكا براي مبارزه با ديكتاتوري صدام حسين وارد اين منطقه شد.

اين تحليل گر آمريكايي اظهار داشت: اما آمريكا هدف اوليه خود را فراموش كرده است.

وي توضيح داد: آمريكايي ها به طور كلي فقط يك هدف دارند و آن مبارزه با اسلام و مبارزان اسلامي است و اين هدف كلي را همواره در نظر دارند و در برخي مواقع همچون عراق حتي به قيمت كنارگذاشتن هدف ديگر، اسلام گرايان را مورد هدف قرار مي دهند.

اين تحليل گر آمريكايي گفت: يكي ديگر از دلايل تغيير هدف آمريكا در عراق اين است كه در جريان دستگيري اعضاي دولت صدام مشخص شد كه اعضاي القاعده در عراق به طور گسترده اي فعاليت مي كنند.