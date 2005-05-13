شبكه 4 سيما برنامه هايي براي معرفي فيلم هاي خاص توليد مي كند

عليرضا رئيسيان كارگردان ورئيس كانون كارگردانهاي خانه سينما ضمن اعلام اين مطلب درگفت وگو باخبرنگار سينمايي مهردرمورد فيلم هاي اكران شده درگروه سينمايي آسمان بازگفت : دراين راستا هم جعفري جلوه و طباطبايي مديرگروه فرهنگ وادب شبكه ا قول همكاري درجهت معرفي اين فيلم ها را داده اند .

اين كارگردان سينما گفت : ميزان فروش واستقبال ازاين فيلم ها نزديك همان پيش بيني هاي اوليه بوده است ومعتقدم نمي شود بر اساس به يك يا چند فيلم وموفقيت يا عدم موفقيت آن قضاوتي درمورد كل طرح انجام داد .

وي درادامه افزود: مدت زمان نمايش فيلم ها را درشوراي عالي اكران فيلم هاي آسمان باز به تصويب رسيده است وربطي به مجري طرح پخش كننده آن ندارد. اين حداقل زمان اكران دوهفته اي نه فقط براي فيلم هاي خاص وجود دارد بلكه براي فيلم هاي اكران عادي هم درنظرگرفته شده است و با افزايش فروش مدت زمان اكران بيشترخواهد شد .

وي تاكيد كرد : بنابراين برخي ازدوستاني كه به مدت زمان اكران فيلم ها اعتراض دارند بايد بدانند اين نوع زمان بندي به صورت يك قانون عمومي درحيطه نمايش عمومي تمام فيلم ها درايران است .

وي درادامه افزود : سينماي نمايش دهنده اين آثار جزء بهترين سينماهاي تهران هستند .تلاش ما از انتخاب اين سه سالن مناسب بودن فضا وموقعيت جغرافيايي براي نمايش اينگونه آثار است .

رئيسيان درمورد شيوه اطلاع رساني فيلم ها گفت : اگرتلويزيون يك همكاري فرهنگي دراين زمينه به عمل مي آورد . قضيه خيلي فرق مي كرد و با توجه به ميزان مخاطب وفروش آنها ودرصد حمايتي كه دولت انجام مي دهد . اين فيلم ها امكان پخش تيزرهاي تلويزيوني را ازدست داده اند وبنابراين تبليغات اين آثار منحصر به روزنامه ها يا تبليغات ميداني است .

وي افزود : درتلويزيون يك قانون وجود دارد كه پخش تيزرهاي تلويزيوني شامل قوانين بازرگاني است ونمي شود درمورد آن تخفيف گرفت .

علي عليرضا رئيسيان درمورد انتخاب فيلم هاي گروه سينمايي آسمان باز بايد دقت عمل بيشتري انجام داد ودوستان فيلم ساز هم واقعا بايد همراهي انجام دهند تا اين فضا و امكان نمايش ها ادامه پيدا كند ونوعا مشاهده مي شود دربرخي از مصاحبه هاي اين دوستان دلايل خيلي سطحي براي عدم موفقيت فروش فيلمشان ارائه مي شود .موفقيت مالي اين آثار درهمين واندازه است و با استمرار درطول زمان مخاطبان بيشتري پيدا خواهند كرد .