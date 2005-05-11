پروين هنوز بازيكنان مازادرا معرفي نكرده است / يك مدافع ، سه هافبك و يك مهاجم در ليست خريد پرسپوليس

به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليكه هنوز تا پايان فصل جاري رقابتهاي ليگ برتر چند بازي ديگر باقي مانده است اما اخبار و شايعاتي در مورد ليست فروش پرسپوليس منتشر شده است.

اين درحاليست كه هنوزعلي پروين ليست نهايي خود براي فصل آينده را اعلام نكرده است. مديرفني سرخپوشان همه چيز را به پايان رقابتهاي ليگ موكول كرده ودر يك جمع دوستانه عنوان كرده تمام خبرهايي كه در مورد ليست فروش منتشر مي شود صحت ندارد.

از سوي ديگر پروين به حميد استيلي ماموريت داده تا بازيكنان مورد نظر اين تيم براي فصل آينده را جذب كند. در ليست بازيكنان مورد نظر پرسپوليس براي فصل آينده يك مدافع ، سه هافبك و يك مهاجم به چشم مي خورد كه قرار است مذاكرات جدي با آنها در پايان فصل انجام شود.

همچنين طبق برنامه اعلام شده قبلي قرار است تيم فوتبال پرسپوليس پس از ديدار با سپاهان براي برپايي اردويي پنج روزه راهي امارات شود اما براساس آخرين گزارشات از باشگاه پرسپوليس هنوز انجام اين سفر قطعي نشده و قرار است مسئولان باشگاه طي روزهاي آينده تصميم نهايي در اين مورد را اتخاذ كنند.

لازم به يادآوريست كه تيم فوتبال پرسپوليس در ادامه رقابتهاي خود روز يكشنبه 25 ارديبهشت ماه به مصاف تيم سپاهان اصفهان خواهد رفت.