برداشته شدن مرزهاي داخلي اتحاديه اروپايي براي مدت پنج سال در برابر اعضاي جديد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كريستين ساينس مونيتور، با اعلام آغاز اين برنامه از سوي كميسيون اروپايي و در صورت اجراي آن ديگر اتباع ده عضو جديد اتحاديه اروپايي نيازمند ارائه ويزا هنگام ورود به كشورهاي عضو سابق اتحاديه نيستند.

با آغاز عملي شدن اين برنامه پيشنهادي پنج ساله از سوي كميسيون اروپايي اتباع كشورهاي جديد الورود به اتحاديه تنها با داشتن ويزايي واحد مي توانند در تمام كشورهاي عضو تردد كنند.

بخش مطبوعاتي كميسيون اروپايي پيرو اين برنامه پيشنهادي با انتشار بيانيه اعلام كرد: " كار محسوسي كه ما انجام خواهيم داد برداشتن مرزهاي داخلي براي اتباع ده كشوري است كه در سال 2004 به اتحاديه ملحق شدند و آزادي در عبور و مرور براي تمام شهروندان اتحاديه بلامانع خواهد بود."

لازم به ذكر است كه در حال حاضر اتباع ده كشوري تازه عضويت يافته در اتحاديه اروپايي براي ورد به كشورهاي عضو سابق اتحاديه نيازمند ارائه ويزا هستند.