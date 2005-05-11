به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني دانشكده خبر، سيد محمد خاتمي در گفتگو با خبرنگاران گفت : اگر وضعيت دانشكده خبر با تغيير و تحول بهتر مي شود، بايد اين كار را انجام داد و گرنه خود بنده در مقابل چنين اقدامي مي ايستم تا اتفاق نيفتد.



رئيس جمهور افزود : آوردن دانشكده هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، تحت پوشش وزارت علوم به معناي تعطيل كردن اين مراكز علمي نيست بلكه به معناي آكادميك تر شدن تشكيلاتي است كه نيرو تربيت مي كند.



رئيس جمهور تصريح كرد : مطمئن باشيد كه در دوره اي كه من هستم، دانشكده خبر تعطيل نمي شود.



خاتمي تصريح كرد: به هيچ وجه دانشكده اي كه تربيت كننده نيروهاي تواناي خبري و مطبوعاتي است نبايد تعطيل شود بلكه بايد تقويت گردد.



گفتني است، شوراي عالي اداري كشور روز شنبه آينده درباره تعيين تكليف دانشكده خبر تصميم گيري كند.