توجه ملي به كشاورزي و صنايع تبديلي ضرورتي غير قابل انكار است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، طهماسب مظاهري در مراسم نخستين كنفرانس مديريت نوين در صنايع غذايي با بيان اين مطلب افزود: اختصاص بيش از 95 درصد از سهم بخش كشاورزي به بخش خصوصي و سهم بالاي اين بخش در توليد ناخالص ملي توجه به بخش كشاورزي و صنايع تبديلي آن بويژه صنايع غذايي را ضروري كرده است .

وي ساماندهي منابع پولي و مالي را يكي از راهكارهاي مناسب براي ارتقاء بخش كشاورزي و صنايع غذايي دانست و گفت: براي تامين منابع سرمايه گذاري براي فعاليت هر بخش نياز به كار سازمان يافته و اصولي براي تهيه برنامه اقتصادي براي آن بخش است .

مظاهري با اشار ه به اينكه اقتصاد در بخش كشاورزي نياز به اقدامات اجرايي بيشتري نسبت به آن چه تا كنون اجرا شده است دارد ، تصريح كرد: اقدامات انجام شده در بخش كشاورزي كافي نيست و درصورت ساماندهي ، اقتصاد وارد بخش صنايع غذايي و محصولات كشاورزي و صنايع غذايي خواهد شد .

وزير سابق امور اقتصاد و دارايي ، سه عامل سيستم بانكي ، بازار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي را در ارتقاء رشد صنايع غذايي موثر دانست و اظهار داشت: هرسه عامل مكمل يكديگر هستند و نمي توان هيچ كدام را به قيمت از دست دادن ديگري مد نظر داشت .

وي آشنايي با سيستم بانكي كشوررا براي دست اندركاران بخش كشاورزي و صنايع غذايي ضروري دانست و ادامه داد : نقش و سهم صنايع كشاورزي در بازار سرمايه بيشتر از آن چيزي است كه در حال حاضر است .

مظاهري خواستار حضورشركتهاي صنايع غذايي در بورس محصولات كشاورزي شد و گفت: در حال حاضر تعداد محدودي از صنايع غذايي در بورس كشاورزي فعاليت مي كنند كه افزايش اين تعداد و حضور آنان در بازار سرمايه داخلي مي تواند كمك بزرگي به تجهيز منابع بيشتر براي اين صنايع كند.

وزير سابق امور اقتصاد و دارايي در مورد استفاده از سرمايه گذاري خارجي براي رشد صنايع غذايي كشور ، افزود: تصويب قانون جديد جلب و تشويق سرمايه گذاري خارجي راه حلي نه تنها براي استفاده از منابع مالي سرمايه گذار بلكه استفاده از سرمايه گذار به عنوان يك روش ، ابزار ورا ه حلي براي تكميل منابع است .

وي مجموعه سازي واحدهاي صنايع غذايي را موجب امكان جذب منابع بيشتر براي اين واحدها عنوان كرد و اظهار داشت: واحدهاي مشترك توليدي مي توانند با مجموعه هايي با يك مارك و نام واحد منابع مالي بيشتري را جذب كنند .

مظاهري تصريح كرد: صنايع غذايي از جمله بخشهايي است كه نه صنعت بزرگي است كه بخش صنعت و معدن به آن توجه خاصي داشته باشد و نه كاملا در حيطه فعاليت بخش كشاورزي است ، لذا اين بخش نيز مسئوليتي دررفع مشكلات و تصميم گيريهاي آن احساس نمي كند.

وي در پايان از دولت و مجلس شوراي اسلامي خواست با توجه ويژه خود به اين بخش زمينه لازم را براي حفظ ارتقاء صنايع غذايي در كشور و در بازارهاي بين المللي فراهم كند .