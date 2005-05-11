كنسرت دانشجويان موسيقي به نفع زلزله زدگان زرند

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، گروه سنتورنوازان در روز 9 خردادماه در تالار فردوسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران به اجراي كنسرتي براي زلزله زندگان زرند كرمان مي پردازد.

سرپرستي اين برنامه را " سيامك آقايي" به عهده دارد و "بهمن به مرام"،"بشير فرامرزي"،" علي بهرامي فر" و " روزبه رحيمي" ديگر سنتورنوازان اين گروه هستند.

تمامي قطعات اجرايي در اين گروه توسط اعضا ساخته شده است و اين كنسرت ساعت 17 آغاز مي شود.

اين برنامه به همت كانون موسيقي دانشگاه تهران با همكاري معاونت آموزشي و فرهنگي دانشكده ادبيات برگزار مي شود.

همچنين ساعت 16 روز 25 ارديبهشت ماه ، كنسرت موسيقي كلاسيك سازهاي گيتار، پيانو و ويولن در تالار آويني دانشكده هنرهاي زيبا برگزار مي شود.

در اين كنسرت قطعاتي از باخ، تارگا، دوويزه، پاگانيني و ... اجرا خواهد شد.