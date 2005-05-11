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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۳۷

كنسرت دانشجويان موسيقي به نفع زلزله زدگان زرند

دانشجويان موسيقي دانشگاه تهران، كنسرت سنتورنوازان را به نفع زلزله زدگان زرند كرمان برگزار مي كنند.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، گروه سنتورنوازان در روز 9 خردادماه در تالار فردوسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران به اجراي كنسرتي براي زلزله زندگان زرند كرمان مي پردازد.

سرپرستي اين برنامه را " سيامك آقايي" به عهده دارد و "بهمن به مرام"،"بشير فرامرزي"،" علي بهرامي فر" و " روزبه رحيمي" ديگر سنتورنوازان اين گروه هستند.

تمامي قطعات اجرايي در اين گروه توسط اعضا ساخته شده است و اين كنسرت ساعت 17 آغاز مي شود.

اين برنامه به همت كانون موسيقي دانشگاه تهران با همكاري معاونت آموزشي و فرهنگي دانشكده ادبيات برگزار مي شود.

همچنين ساعت 16 روز 25 ارديبهشت ماه ، كنسرت موسيقي كلاسيك سازهاي گيتار، پيانو و ويولن در تالار آويني دانشكده هنرهاي زيبا برگزار مي شود.

در اين كنسرت قطعاتي از باخ، تارگا، دوويزه، پاگانيني و ... اجرا خواهد شد.

 

کد مطلب 182114

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