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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۲۷

مهدي صباغ زاده در پايان راه نيلوفر آبي است

خسرو شكيبايي، شهاب حسيني، ماهايا پطروسيان، نيكو خردمند و مهران رجبي در نيلوفر آبي

فيلم سينمايي " نيلوفر آبي " به كارگرداني و تهيه كنندگي مهدي صباغ زاده در مراحل پاياني ساخت به سر مي برد .

مهدي صباغ زاده در گفت وگو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر با اعلام اين خبر گفت : اين فيلم درحال حاضر مراحل آخر صداگذاري را پشت سرمي گذارد و چند روز ديگر مرحله ساخت موسيقي آن توسط سعيد شهرام آغاز مي شود .

اين كارگردان درادامه ازتغيير نام اسم فيلم " نيلوفر آبي " خبرداد و افزود : به تازگي يك فيلم درحوزه هنري به همين نام پخش شده است و به همين خاطر درصدد هستم نام فيلم را تغيير دهم .

صباغ زاده گفت : ساخت اين پروژه تا اوائل خرداد ماه به طول خواهد انجاميد و اميد است كه بتوانيم تابستان امسال آن را اكران كنيم .

"نيلوفرآبي " ازمضموني اجتماعي برخورداراست وداستان دختر و پسر جواني را به تصويرمي كشد كه در مسيري قرار مي گيرند وسرنوشتي را براي خود رقم مي زنند .

دراين فيلم خسرو شكيبايي ، شهاب حسيني ، ماهايا پطروسيان ، نيكو خردمند ، مهران رجبي و.. به ايفاي نقش مي پردازند .

 همچنين عواملي چون فرج صبا (فيلمبردار) ، ناصر مقدس (مديرتوليد ) ، محمد شيوندي ( صدابردار) ، كاوه صباغ زاده ( دستيار كارگردان ) و... درنيلوفر آبي همكاري كرده اند .

 

کد مطلب 182116

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