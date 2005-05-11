جذب گردشگران خارجي عاملي مهم در بي اثر نمودن تبليغات منفي عليه جمهوري اسلامي ايران است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس مجلس تشخيص مصلحت نظام در ديدار هتلداران كشور با اشاره به جاذبه هاي گردشگري ايران گفت: بايد با تدوين قوانين و راهكارهاي لازم، فضاي مناسبي را جهت جذب گردشگران ايجاد كرده و كشور را از اين منبع مهم اقتصادي محروم نكنيم.

ايشان افزود: قوانين و مقررات مزاحم در اين صنعت ضمن رعايت شئونات اسلامي، بايد حذف و يا اصلاح گردند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني حركتهاي اخير در بخش گردشگري را مطلوب عنوان كرد و گفت: با فعاليتهايي كه در دولت انجام شده، اميد به تحول در اين قسمت افزايش پيدا كرده است و اميدواريم با همكاري كليه نهادهاي مسوول، در اين زمينه پيشرفت قابل ملاحظه اي را مشاهده كنيم.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اشاره به اراده مسوولان براي رونق اين بخش گفت: با توجه به گسترش جذب گردشگر به كشور بايد ساخت هتل هاي جديد جدي گرفته شود تا بتوانيم در زمينه جذب گردشگر موفق عمل كنيم.

در ابتداي اين ديدار، ايرانپور دبير جامعه هتلداران كشور و آقايان عطار و فرخ مهر رييس و نايب رييس جامعه هتلداران ايران به بيان مشكلات پيش روي اين صنعت پرداختند . جمع حاضر در پايان اين ديدار از آيت الله هاشمي رفسنجاني براي حضور در صحنه انتخابات رياست جمهوري دعوت به عمل آوردند.