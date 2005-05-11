دولت بايد درآمد خود را صرف آموزش و پرورش كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، مرتضي حاجي در گردهمايي روساي سازمان هاي آموزش و پرورش گفت: كشور ما به لحاظ ساختاري مشكلات جدي دارد و واقعيت اين است كه درآمدها محدود است و بايد بتوانيم نظام مصرف درآمد را اصلاح كنيم.

وي افزود: اگر اين ساختار اصلاح شود، دولت به جاي آن كه درآمد خود را مصروف بخشهايي كند كه مي توان به بخش خصوصي سپرد ، به آموزش و پرورش مي پردازد. براي مثال سد سازي و ايجاد نيروگاه، راه آهن و ... را مي توان به اين گونه بخشها سپرد و در ازاي آن به كيفيت بخشي نظام آموزشي و ايجاد فضاي با نشاط تر در مدارس بپردازيم كه در دراز مدت همين سرمايه انساني، زاينده ثروت مي شوند.

وزير آموزش و پرورش ضمن تشكر از مسوولان اين وزارتخانه كه با وجود فضاي پر تنش و با مشكلات و دغدغه هاي بسيار فعاليتهاي بسيار خوب و ماندگاري را صورت داده اند، اظهار داشت: با اين انگيزه كه نهالي كه كاشتيد در ريشه مستقر شود با تمام توان فعاليتها را دنبال كنيد.

وي از ايجاد مدارس مشاركتي، مدارس طرح مديريت آموزشگاهي (مدرسه محوري) مدارس هيات امنايي، ارزشيابي توصيفي، آموزش پيش دبستاني، آموزش از راه دور، سوادآموزي و تدابير محلي، اجباري شدن آموزش عمومي و ارتقاي علمي معلمان به عنوان فعاليتهاي ماندگار آموزش و پرورش در سالهاي اخير ياد كرد و گفت:كيفي شدن آموزش، همان آثاري است كه امروز در رويكرد مثبت و بسيار خوب دانش آموزان به پرسش مهر، پرسشگري و دور شدن از حافظه پروري مشاهده مي كنيم.

همين رشد چشمگير شركت دانش آموزان خلاق و مبتكر در جشنواره خوارزمي است كه منجر شده است برگزاري جداگانه جشنواره جوان خوارزمي مطرح شود.