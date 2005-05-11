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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۰۸

مجيد انصاري در گفتگو با مهر:

تاريخ ايران خاطره خوشي از انگليس ندارد ؛ به نفع انگليس است كه در شيوه رفتاري اش با ايران تجديد نظر كند

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور با بيان اينكه تاريخ ايران خاطره خوشي از انگليس و نحوه تعامل آنها با مردم ايران ندارد، گفت : به نفع انگليس است كه براي جبران گذشته تاريك خود، در شيوه رفتاري اش با ايران تجديد نظر نمايد .

مجيد انصاري معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : مردم ايران ، انگليس و ديپلماسي انگليسي را به خوبي مي شناسند و با سياست هاي استعماري اين كشور در جهان به خوبي آگاهند.

وي افزود : همانطور كه هر كشوري به دنبال تامين منافع خود است  ، انگليس نيز به دنبال راه هايي است تا منافع خود را از هر طريقي تامين كند اما ما نيز بايد موقعيت خود را به خوبي شناخته و هوشمندي كافي را براي تامين منافع ملي داشته باشيم.

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه براي مقابله با مداخلات خارجي تصريح كرد : فراتر از برخورد ديپلماتيكي كه بايد توسط دستگاه ديپلماسي با اقدامات مداخله جويانه ساير كشورها انجام شود، هوشمندي جامعه و مردم براي برخورد با توطئه هاي خارجي نيز همواره خنثي كننده بوده و هست. 

کد مطلب 182127

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