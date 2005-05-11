اردوغان به كاخ سفيد مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، خبرگزاري آناتولي (تركيه) امروز گزارش داد: عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه نيز در سفري جداگانه به آمريكا خواهد رفت در همان روز با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا ديدار خواهد كرد .



بنابر اين گزارش ، انتظار مي رود در ديدار رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه با جرج بوش كه 12 ژوئن ( 22 خرداد ) انجام خواهد شد وضعيت عراق در راس موضوعاتي باشد كه دو طرف پيرامون آن به بحث و گفتگو خواهند پرداخت .



لازم به ذكر است روابط آمريكا و تركيه به دنبال مخالفت آنكارا با استفاده از خاك اين كشور جهت حمله به عراق و نيز همراهي با واشنگتن در فشار به دمشق به سردي گراييده بود كه پس از سفر نخست وزير تركيه به تل آويو و ملاقات با سران رژيم صهيونيستي رو به بهبود گذاشته است .