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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۰۰

پس از بازگشت از تل آويو ؛

اردوغان به كاخ سفيد مي رود

نخست وزير تركيه ماه آينده براي ديداربا جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا راهي اين كشور خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، خبرگزاري آناتولي (تركيه) امروز گزارش داد: عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه نيز در سفري جداگانه به آمريكا خواهد رفت در همان روز با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا ديدار خواهد كرد .

بنابر اين گزارش ، انتظار مي رود در ديدار رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه با جرج بوش كه 12 ژوئن ( 22 خرداد ) انجام خواهد شد وضعيت عراق در راس موضوعاتي باشد كه دو طرف پيرامون آن به بحث و گفتگو خواهند پرداخت . 

لازم به ذكر است روابط آمريكا و تركيه به دنبال مخالفت آنكارا با استفاده از خاك اين كشور جهت حمله به عراق و نيز همراهي با واشنگتن در فشار به دمشق به سردي گراييده بود كه پس از سفر نخست وزير تركيه به تل آويو و ملاقات با سران رژيم صهيونيستي رو به بهبود گذاشته است . 

 

کد مطلب 182129

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