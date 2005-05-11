نخستين كشتي ساخت داخل، تيرماه امسال به آب انداخته مي شود//خط توليد RD بعد از ال 90 جمع آوري مي شود

ب ه گزارش خبرنگار اقتصادي " مهر" رضا ويسه در مراسم بازديد از مجمتع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران با بيان اين مطلب گفت:اولين كشتي ساخت داخل از سوي شركت فراساحل تيرماه 84 به آب انداخته شود و پس از پنج ماه كارهاي استانداردسازي، نصب موتور، تجهيزات وكلاس بندي آماده تحويل مي شود.



وي افزود:تا كنون بيش از 700 ميليون دلار براي ساخت كشتي جديد مجتمع كشتي سازي فراساحل هزينه شده است.

وي تصريح كرد: قرار بود اين كشتي تا پايان سال 83 به آب انداخته شود كه با سه ماه و نيم تا چهارماه تاخير به آب انداخته مي شود .





رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به اينكه اين شركت متحمل جريمه هاي سنگيني شده است، افزود: با توجه به درنظر گرفتن دو سرفصل آب و هوا و تداركات در تاخير ساخت كشتي هيچ گونه جريمه اي شامل اين شركت نمي شود.



وي سفارش هاي شركت فراساحل را ساخت كشتي هاي نفتكش و LNG تا 300 هزار تن دانست و گفت: مجموع كشتي هاي ساخته شده كوچك و بزرگ در شركت فراساحل بايد سالانه 500 ميليون دلار براي سازمان سوددهي داشته باشند.





وي در باره واگذاري سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به بخش خصوصي، گفت: در چارچوب ماده 7 و 21 قانون برنامه چهارم شركت هاي مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي تا 42 درصد از سهام خود را مي توانند در بورس عرضه كنند.





به گفته وي وضعيت واگذاري سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع به بورس 4 تا 5 ماه آينده مشخص مي شود و در حال حاضر در مرحله مذاكرات اوليه قرار داريم.





ويسه با اشاره به پروژه ال90 گفت: در حال حاضر 44قطعه ساز براي ساخت قطعات اين خودرو مشخص شده اند و اين تعداد به 65 قطعه ساز افزايش مي يابد.





رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با توجه به اينكه خودرو ال90 با 50 درصد ساخت داخل از ارديبهشت ماه سال 85 توليد خواهد شد، خاطر نشان كرد: اين محصول با نام انتخابي كارينو تا سال 85 وارد بازار خواهد شد.

وي از جمع آوري RD پس از شروع ساخت ال90 خبر داد و از خط خارج كردن توليد خودروها را فقط بحث آلودگي آنها ندانست بلكه اين فرآيند را داراي يك برنامه زمان بندي مشخص اعلام كرد.