نخستين كشتي ساخت داخل، تيرماه امسال به آب انداخته مي شود//خط توليد RD بعد از ال 90 جمع آوري مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي " مهر" رضا ويسه در مراسم بازديد از مجمتع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران با بيان اين مطلب گفت:اولين كشتي ساخت داخل از سوي شركت فراساحل تيرماه 84 به آب انداخته شود و پس از پنج ماه كارهاي استانداردسازي، نصب موتور، تجهيزات وكلاس بندي آماده تحويل مي شود.
وي افزود:تا كنون بيش از 700 ميليون دلار براي ساخت كشتي جديد مجتمع كشتي سازي فراساحل هزينه شده است.
وي تصريح كرد: قرار بود اين كشتي تا پايان سال 83 به آب انداخته شود كه با سه ماه و نيم تا چهارماه تاخير به آب انداخته مي شود .
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به اينكه اين شركت متحمل جريمه هاي سنگيني شده است، افزود: با توجه به درنظر گرفتن دو سرفصل آب و هوا و تداركات در تاخير ساخت كشتي هيچ گونه جريمه اي شامل اين شركت نمي شود.
وي سفارش هاي شركت فراساحل را ساخت كشتي هاي نفتكش و LNG تا 300 هزار تن دانست و گفت: مجموع كشتي هاي ساخته شده كوچك و بزرگ در شركت فراساحل بايد سالانه 500 ميليون دلار براي سازمان سوددهي داشته باشند.
وي در باره واگذاري سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به بخش خصوصي، گفت: در چارچوب ماده 7 و 21 قانون برنامه چهارم شركت هاي مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي تا 42 درصد از سهام خود را مي توانند در بورس عرضه كنند.
به گفته وي وضعيت واگذاري سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع به بورس 4 تا 5 ماه آينده مشخص مي شود و در حال حاضر در مرحله مذاكرات اوليه قرار داريم.
ويسه با اشاره به پروژه ال90 گفت: در حال حاضر 44قطعه ساز براي ساخت قطعات اين خودرو مشخص شده اند و اين تعداد به 65 قطعه ساز افزايش مي يابد.
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با توجه به اينكه خودرو ال90 با 50 درصد ساخت داخل از ارديبهشت ماه سال 85 توليد خواهد شد، خاطر نشان كرد: اين محصول با نام انتخابي كارينو تا سال 85 وارد بازار خواهد شد.
وي از جمع آوري RD پس از شروع ساخت ال90 خبر داد و از خط خارج كردن توليد خودروها را فقط بحث آلودگي آنها ندانست بلكه اين فرآيند را داراي يك برنامه زمان بندي مشخص اعلام كرد.
وي با اشاره به متوقف ساختن خودرو پرايد گفت: با توجه به اينكه شركت سايپا برنامه توليد خودروها يS90 ، ريو و مگان را برنامه توليد خود دارد ظرف 5/3 سال آينده توليد اين خودرو هم متوقف مي شود.
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