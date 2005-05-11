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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۰۷

كنيسه تاريخي مسكو در آتش سوخت

صبح روز گذشته كنيسه تاريخي جامعه يهوديت روسيه كه در دهكده كوچكي نزديكي مسكو واقع شده بود در آتش سوخت.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، فدراسيون جوامع يهودي در روسيه در گفتگو با پايگاه اينترنتي اينترفكس گفت، مأموران آتش نشاني 15 دقيقه پس از اين كه آتش تمام ساختمان چوبي اين كنيسه را در برگرفت در محل حاضر شدند.

اين كنيسه كه در مالاخووكا، (دهكده كوچكي  كه در 50 كيلو متري جنوب شرقي مسكو) قرار داشت در ساعات اوليه روز شنبه نيز مورد سرقت قرار گرفته بود. علت آتش سوزي هنوز مشخص نشده است.

اين كنيسه در سال 1932 به صورت مخفيانه با ظاهر انبار الوار ساخته شد و هزينه ساخت آن را يهوديان مالاخووكا و توميلينو برعهده داشتند.

در سال 1936، ساختمان آن كنيسه شناسايي شد و مردي كه صاحب اصلي زمين بود به علت فعاليت هاي ضد انقلابي اعدام شد.

با وجود اين، نيايشها و برگزاري مراسمهاي ديني در اين كنيسه متوقف نشد. در سال 1950، ساختمان آتش گرفت اما مردم بومي توانستند آن را مهار كنند.

در دوره اتحاد جماهير شوروي اين كنسيه به عنوان پناهگاهي براي فعالان جامعه يهودي مورد استفاده قرار مي گرفت كه از آزارهاي ديني در اين كشور رنج مي برند.

کد مطلب 182135

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