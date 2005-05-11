آموزش كتابداري به شهروندان در نمايشگاه بين المللي كتاب// عضويت رايگان در 70 كتابخانه شهر تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، مدير امور كتابخانه هاي اين سازمان با اعلام اين خبر افزود: در نمايشگاه بين المللي كتاب ، فعاليتهاي شهرداري تهران در عرصه چاپ و نشر كه مقابل سراي اهل قلم برپا گرديده مشاوران متخصص در حوزه كتابداري به صورت رايگان به علاقمندان در خصوص مقدمات كتابداري، نحوه چينش كتاب ها و تجهيزات كتابخانه اي آموزش مي دهند.

مازيار نيلچي گفت: آشنايي با نرم افزارهاي كتابداري و تسهيلات كتابخواني براي معلمان نيز از ديگر خدماتي است كه از سوي امور كتابخانه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ارائه مي شود.

نيلچي همچنين از عضويت رايگان شهروندان در 70 كتابخانه تحت پوشش سازمان فرهنگي هنري خبر داد و اظهار داشت: مراجعين به غرفه مي توانند با ثبت نام و تكميل فرم مربوطه در هر يك از كتابخانه هاي مورد نظر عضو شوند.

مدير امور كتابخانه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با اشاره به برپايي ايستگاه روزنامه خواني و ايجاد فضاي مساعد مطالعه براي مراجعين افزود: در غرفه سازمان گزارش عملكرد كتابخانه ها وشوراي نشر سازمان به صورت نمايشگاه در معرض ديد بازديد كنندگان قرار گرفته است.

نيلچي اضافه كرد: يكي از شاخص ترين خدماتي كه در نمايشگاه عرضه مي شود خريد كتاب براي 70 كتابخانه تحت پوشش شهرداري است، به اينترتيب كه روساي كتابخانه هاي مزبور كتب مورد نياز را از تمامي غرفه ها انتخاب و فهرست آن را ارائه مي دهند و از طريق امور كتابخانه ها كار خريداري انجام مي شود.

غرفه امور كتابخانه هاي سازمان فرهنگي هنري در محل درب جنوبي نمايشگاه، مقابل سراي اهل قلم، سالن شهرداري تهران واقع شده است.